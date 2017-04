Denuncian el "gran deterioro" que existe en las urgencias de la comarca

Ccoo denuncia el gran deterioro de la asistencia sanitaria de urgencias en la comarca de Nijar, donde muchas de las urgencias no se tratan como "urgentes", lo que supone un importante riesgo tanto para la población como para los trabajadores de la zona. Esta situación del todo paradójica no sólo acontence por una insuficiencia de los recursos, sino también por una inadecuada gestión de los mismos. Insuficiente sobre todo teniendo en cuenta la gran extensión del término municipal y la localización del "único" punto de urgencias existente en toda la comarca en Nijar, muy alejado de las localidades costeras. Y por ende, hasta allí tienen que desplazarse todos los ciudadanos de la comarca que precisen una asistencia urgente o "no demorable".

Hasta las tres de la tarde las urgencias son atendidas con menos demora pues son resueltas por el correspondiente médico y enfermero de Atención Primaria, del centro de salud o consultorio más cercano, que se ve obligado a abandonar sus tareas habituales con el consecuente retraso en las mismas, "abusando de la paciencia de los pacientes que quedan esperando su vuelta y el subsiguiente estrés de los trabajadores afectados". A pesar de la cantidad de población existente en la zona, no existe un equipo encargado exclusivamente de atender urgencias y realizar los traslados de paciente a los centros hospitalarios cuando esto se precise.

La inadecuada gestión de los recursos se pone de manifiesto en la distribución de las dos ambulancias disponibles: una localizada en el centro de salud de Níjar y otra en Campohermoso. Esta última, sin equipo sanitario, se encuentra localizada en el domicilio del conductor, a la espera de ser activada para una urgencia.

CCOO considera inaceptable que, por la escasez de recursos y la mala organización de los mismos, la asistencia de urgencias de la comarca de Nijar, por las tardes y por la noche, se esté tratando como "demorable" o "no urgente". Y exigimos como imprescindible la adopción de medidas, como el traslado de la ambulancia de Campohermoso a Nijar a partir de las tres de la tarde; la dotacion cuanto antes a la zona con un equipo de urgencias, como mínimo y la creación y dotación de recursos de otro punto de urgencias más cercano a la costa.