San Isidro acoge la celebración del torneo de Magic: The Gathering

El torneo de Magic The Gathering Hour of Devastation se ha celebrado en San Isidro con la participación de un gran número de jóvenes, aficionados a este juego. El torneo ha sido organizado por Show and Tell con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Níjar y Kame House Almería, y a que se trata de un evento exclusivo que solo pueden realizar las tiendas oficiales de Magic: The Gathering.

La concejal titular del área de Juventud, Ainoha Salmerón, que visitó a los jugadores durante este campeonato, ha señalado: "Nuestro municipio cuenta con un gran número de aficionados a este juego, que fueron quienes nos propusieron la realización de este torneo, que es especial ya que se hace con las cartas de la nueva edición una semana antes de que ésta salga a la venta en todo el mundo, por tanto ha sido un evento mundial".

"Debido al interés y gran acogida de otros torneos del juego hemos decidido apostar por ello ya que es nuestro deber, como administración, dar alternativas a los jóvenes, según sus intereses", ha puntualizado la edil de Juventud.

Según han explicado, para emparejar a los jugadores se usa el sistema suizo, según su puntuación. Cuando acaban estar rondas, los jugadores mejor clasificados juegan el top 8 con cuartos de final, semifinales y final. Todos los jugadores del top ganan premios en material de juego sellado de esta nueva edición.