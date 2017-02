El consistorio logrará más ingresos con el cobro de deudas a morosos

La firma de estos nuevos convenios supondrá un plus en la recaudación de los tributos y de ahí que el equipo de gobierno prevé mayores ingresos este ejercicio, tal y como anunció en el pleno de la pasada semana en el que salió adelante el presupuesto municipal con el voto a favor de los concejales del PSOE e IU y en contra del grupo del Partido Popular.

Con esta adhesión se podrá enviar a otras delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria provinciales expedientes para el embargo , ya que el ayuntamiento no tiene competencia territorial fuera.

Hasta la fecha el consistorio no poseía los medios necesarios para llevar a cabo la tramitación de forma autónoma del cobro de tributos en vía ejecutoria. Ahora se ha conseguido gracias, por ejemplo, al acuerdo suscrito recientemente con el Servicio de Administración Tributaria de la Diputación Provincial de Almería. A través de este convenio de colaboración se encomienda al Servicio Provincial de Recaudación la gestión de los tributos locales en este municipio en vía de ejecución. La Diputación podrá hacer frente de la recaudación en ejecutiva de aquellos embargos que se tengan que efectuar a aquellas personas que están fuera del término municipal de Níjar.

Pérez: "Reitero que no se subirán los impuestos"

El portavoz del PP, Antonio Jesús Rodríguez, ha critica el presupuesto para 2017 y denunciado que el Ayuntamiento prevé una subida de impuestos a lo que la alcaldesa Esperanza Pérez ha declarado lo siguiente: "Reitero que no se subirán los impuesto y recuerdo que el portavoz del PP perdió oportunidad de dar la cara y explicar a los nijareños, con los números por delante, su gestión al frente de este Ayuntamiento, ya que no se dignó a asistir al pleno y quizá, por ello, desconozca completamente el debate de este asunto, en un pleno tan importante para Níjar". Además, la regidora ha asegurado: "Rodríguez nos vuelve a sorprender con sus declaraciones, con su total desconocimiento y su falta de humildad, al no reconocer que sus decisiones pasadas al frente del Ayuntamiento están afectando hoy a los nijareños, con unos presupuestos condicionados por la gran cantidad de préstamos bancarios, deudas a proveedores y asuntos judiciales pendientes de esa época y que ahora debe de asumir este equipo de gobierno y todos los vecinos del municipio". Cabe recordar que el Ayuntamiento cuenta ya con un diagnóstico económico que avala la situación lamentable que atraviesa el ayuntamiento a consecuencia de la gestión del Partido Popular durante sus últimos cuatro años de mandato.