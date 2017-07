Un programa forma a 60 mujeres en comercio digital y marketing

Alrededor de 60 mujeres de la provincia han participado en las jornadas organizadas por Diputación Provincial de Almería y la Asociación de Mujeres Empresarias (ALMUR) para dinamizar y dar mayor visibilidad al tejido empresarial femenino de la provincia. Este proyecto puesto en marcha en el año 2013 ha recalado este año en las comarcas de Los Vélez, Levante y la Alpujarra con un programa centrado en acercar a las participantes las posibilidades del e-commerce y el marketing 'one to one'.

La diputada de Igualdad, Dolores Martínez, ha destacado el éxito de participación que han registrado las tres sesiones que se han realizado en colaboración con los Ayuntamientos de Fondón, Cuevas del Almanzora y Vélez Rubio.

Martínez ha revelado que el método del networking ha permitido generar muchas sinergias entre las emprendedoras. Las jornadas han comenzado con una ponencia sobre comercio electrónico y marketing digital, cerrando la mañana con intervenciones para preguntas al ponente. Por la tarde, cada una de las sesiones ha continuado con una reunión de trabajo que modera una empresaria local con experiencia en comercio on-line.

El networking tiene el objetivo de que las empresarias y emprendedoras participantes puedan avanzar y expandir su negocio, aumentar su visibilidad y mejorar la red de contactos y que sirva además para promocionar la red de empresarias de Almería www.redea.org de la Diputación de Almería.

La ponencia impartida en los tres municipios ha abordado tres aspectos fundamentales: 'El Comercio. Conceptos Generales'; Publicidad 2.0 (La publicidad con precisión laser); y 'Cómo llegar a quien quiero y cómo quiero a un precio muy bajo'.

En Fondón, las 16 mujeres inscritas participantes procedían de un total de 7 municipios (Bentarique, Dalias, El Ejido, Huercal de Almería, Laujar, Viator y Almeria) y la empresaria invitada para moderar el networking fue: Amalia Salvador, Administradora de Ingeniería y Consultoría Global y Gerente P & S Congresos.

En Vélez-Rubio, ha sido la empresaria Carmen Román de Biocrisara SL. la encargada de moderar el networking con las 22 inscritas llegadas desde Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Chirivel, Maria, Huércal-Overa, Almería.

En Cuevas del Almanzora han participado 19 mujeres de cuatro municipios (Cuevas de Almanzora, Vera, Albox y Almería) y la empresaria responsable de moderar el networking ha sido Juana María Ruíz Collado de Farma Centro Ruíz Collado.