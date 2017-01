Los 20 pueblos del PSOE anuncian su marcha del Consorcio de Residuos

Los veinte municipios gobernados por el PSOE en las comarcas del Almanzora, el Levante y Los Vélez van a solicitar formalmente su salida del Consorcio de Residuos, después de que el Partido Popular mantuviese la presidencia del ente supramunicipal y volviese a ser elegido el alcalde de Olula del Río, Antonio M. Pascual, al precio de "torcer la voluntad democrática" de varios municipios. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, quien ha acusado al PP de haber bajado a "las cloacas de la política" para poder seguir ostentando la dirección del Consorcio y gestionar "uno de los mayores contratos de gestión pública que hay en la provincia", aunque haya sido a costa de "vulnerar los derechos de los ciudadanos".

"Los alcaldes socialistas ya no confiamos en los compañeros de viaje con los que fundamos este consorcio", ha admitido. "Cuando te intentan engañar una y otra vez, cuando tienes que recurrir a la justicia para que los derechos de tus vecinos no sean vulnerados y cuando ves que, además, la persona que en principio se abstiene para la elección de presidente, cinco minutos después entra a ser vicepresidente, uno se queda estupefacto", ha lamentado.

Además, Lorenzo también se ha referido a la actuación del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial y ha señalado que no entiende "cómo no se sonrojan la Diputación y su presidente, Gabriel Amat, cuando están colaborando con la banda de los vulneradores, juzgados y condenados". "La Diputación debería estar fuera de estas tribulaciones -ha mantenido-, pero nos preguntamos si no tiene algo que ver en todo esto".

La votación para la elección de la presidencia del Consorcio de Residuos del Almanzora, Levante y Los Vélez tuvo que repetirse el pasado viernes, 27 de enero, tras una sentencia judicial que concluyó que la votación inicial -realizada en septiembre de 2015 y en la que se otorgó un voto a cada uno de los 46 municipios integrantes, sin que se ponderara el peso poblacional de cada uno- fue ilegal.

Desde el PSOE han asegurado que, en el año y medio transcurrido entre la primera votación y la segunda, el PP "ha estado haciendo sus trabajos en las cloacas de la política" para "torcer la voluntad democrática" de dos municipios, Vélez-Rubio y Cuevas del Almanzora, además de haberlo intentado también en Albox.

"Nos preguntamos si esta empresa está sirviendo de instrumento de esa política barriobajera, ofreciendo puestos de trabajo donde se ingresa después de haber roto el compromiso democrático que se tiene con los ciudadanos", ha apuntado Juan Antonio Lorenzo.