"No pueden dar lecciones los que dejaron las arcas públicas arruinadas"

El diputado nacional del PP de Almería Juan José Matarí ha señalado que "no pueden dar lecciones de municipalismo aquellos que dejaron las arcas públicas arruinadas", en referencia a las declaraciones de los alcaldes del PSOE que pidieron el martes al Ministro de Hacienda gastar su superávit en servicios a los vecinos, y ha señalado que "no es verdad que los Ayuntamientos no puedan invertir su superávit".

Juan José Matarí señala que a las Entidades Locales se les permite destinarlo a financiar inversiones financieramente sostenibles "con el fin de evitar que las inversiones generen gastos futuros no financieros que pueden ser fuente de déficit". Además, continúa explicando "para evitar esta futura aparición de déficit se limita el importe que se destina a financiar inversiones de aquella naturaleza al superávit que se espera obtener en el ejercicio en el que se realiza la inversión".

El diputado popular afirma que "hoy por hoy, sólo las inversiones financieras sostenibles son las que contribuyen a generar empleo, y por tanto, las únicas que pueden repercutir positivamente en la calidad de vida de los vecinos y de los servicios que reciben de su administración".