"No me reconozco en la grabación, es un montaje y tomaré medidas legales"

Casi una semana después de la tensa asamblea en la que se eligió como presidente del Consorcio de Residuos a Antonio Martínez Pascual, alcalde del PP en Olula del Río, no cesa la polémica. Son unos días difíciles para Indalecio Modesto, el edil de Cuevas que tenía en su mano decantar la balanza entre los dos grandes partidos y decidió abstenerse. El concejal de Ciudadanos asegura no tener nada que esconder, pero se confiesa nervioso ante tanta atención mediática y siente que se "ha atentado" contra su persona.

A la decisión anunciada el lunes por los ayuntamientos del PSOE de abandonar el organismo, se une ahora la filtración de una grabación en la que, presuntamente, Indalecio Modesto afirmaba el día anterior a la votación que "si me llega a mi casa una bolsa de basura, no sé que es lo que voy a hacer mañana", con una carcajada final.

Decidió abstenerse porque el PSOE no cumplió el acuerdo de darle la vicepresidencia

"Es un montaje patatero", asegura Modesto, a la vez que dice no reconocerse en el audio. "He tenido que soportar que mi hijo de doce años me pregunte que qué pasa con lo de las bolsas de basura, al oírlo en el colegio, como poniendo en duda que lo que le que puedo darle sea legal o ilegal", lamenta, para añadir que va a tomar medidas legales contra quien ha difundido el audio.

Sobre sus motivos para abstenerse en la asamblea del consorcio, afirma que fue "porque el PSOE no cumplió lo pactado". "Por la mañana tenía decidido votar al candidato del PSOE, siguiendo las directrices de un acuerdo alcanzado por el partido a nivel provincial en el que Ciudadanos iba a obtener la vicepresidencia", asegura. Sin embargo, al comenzar la asamblea cambió de opinión. "Lo decidí sobre la marcha".

"El PSOE incumplió el pacto, pues presentó como candidato a la vicepresidencia a Martín Morales, alcalde de Turre, en vez de a mí, para mi sorpresa", explica Modesto. Para el concejal cuevano "la avaricia del PSOE ha roto el saco, al querer llevarse los votos de IU de Turre y los de Ciudadanos en Cuevas".

El edil de Cuevas lleva consigo varios documentos durante esta entrevista con Diario de Almería. Entre ellos, el que Modesto asegura que fue el acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y el PSOE. En él se establece que el partido naranja votaría a favor del candidato socialista a presidir el consorcio y que C's obtendría la vicepresidencia. Sin embargo, Sánchez Teruel, secretario general del PSOE en Almería, cuyo nombre aparece en el documento, ha afirmado que ese no es el acuerdo final. "Fue la primera proposición, pero no fue firmado por Indalecio Modesto", asegura. "Dos días antes de la asamblea, Modesto y otros miembros de Ciudadanos presentaron otro acuerdo en una reunión con miembros del PSOE en la que no se estipulaba nada sobre la vicepresidencia y que fue el documento que sí se firmó finalmente".

Sobre la moción del PP que lo convirtió en representante del municipio en el Consorcio de Residuos, Indalecio Modesto asegura que se enteró por la prensa. "No me reuní con nadie del Partido Popular, ni antes de la moción, ni después para negociar por el consorcio", afirma el edil. Además, se siente totalmente legitimado, pues asegura que fue "elegido por unanimidad en el Pleno, no me puso de representante el PP".

Tras todo lo acontecido, es inevitable que sobrevuele la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de Cuevas, donde el PSOE gobierna con el apoyo de Ciudadanos. Modesto, sin embargo, asegura "por activa y por pasiva" que no va a haber moción de censura, aunque desliza un "hasta el día de hoy". Afirma que los socialistas han equivocado su estrategia con ataques personales, y con cosas así "a uno se le calientan la sangre". Para el edil, "cuando Ciudadanos llega al Ayuntamiento de Cuevas es cuando llega realmente la democracia". Asegura no entender la actuación de sus compañeros de equipo de gobierno "que solo se preocupan por ganar las elecciones dentro de tres años". " Yo no soy un político como ellos, soy un gestor que cree en sus proyectos para mejorar el municipio", dice.