Amat defiende la vigencia del convenio urbanístico para construir el hospital

La pretensión de Roquetas de Mar de contar con un hospital de alta resolución volvió a ocupar ayer parte del debate del pleno extraordinario celebrado en la casa consistorial. La petición llegó desde la oposición, que pidió que se retomen las conversaciones con la Junta de Andalucía pero, en esta ocasión , elaborando un nuevo borrador que quede libre de las cargas urbanísticas que contemplaba el primer acuerdo firmado en 2005.

No en vano, dicho documento contemplaba la construcción de dos grandes torres frente al centro comercial, a la vez que se permitía a los promotores que las doscientas viviendas de protección oficial (que tenían la obligación de hacer) se construyeran sobre el mercado de abastos, que iba a ser derribado para construir uno nuevo.

El alcalde confía en la colaboración con administraciones para ofrecer este servicio

En cualquier caso, pese a que los trabajos de reforma del mercado están en su fase final en estos días, el alcalde roquetero, Gabriel Amat, respondió ayer a a oposición que "el convenio urbanístico no está nulo, lo que sí está nulo es el convenio con la Junta de Andalucía". Así, remarcó que el Ayuntamiento "tiene en el Registro de la Propiedad reflejado este convenio, mientras este PGOU esté en vigor".

Para intentar retomar las conversaciones con la administración andaluza, Amat recordó al plenario que ya ha estado hablado con el consejero de Salud. "Ya presenté un escrito, a través de aprobación de Junta de Gobierno, para dirigirme a él para que me conteste", insistió el primer edil. Igualmente, como ya anunció hace aproximadamente un mes, Gabriel Amat remarcó que el Ayuntamiento está dispuesto a adelantar el dinero para construir el hospital, si la Junta se compromete a dotarlo y ponerlo en marcha. "El consejero me dijo que este año iba a poner en marcha CHAREs (centros hospitalarios de alta resolución) que estaban hechos y no estaban funcionando. Lo vio una buena idea", insistió Amat quien, al parecer, habría tenido esta conversación con el consejero Aquilino Alonso el pasado 25 de enero durante su visita al Hospital de Poniente, junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Amat se mostró confiado en la colaboración entre administraciones y puso como ejemplo otras actuaciones similares llevadas a cabo en el municipio previamente con la construcción de varios colegios, la terminación de la variante (en obras hasta el próximo verano); o el reciente acuerdo con la Diputación Provincial para poner en marcha en enlace norte de Aguadulce.

A esa necesidad de colaboración económica del gobierno roquetero se unió también el grupo municipal Ciudadanos a través de su concejal Roberto Baca, quien señaló que aprobar la propuesta que hacía IU (sustentada también por PSOE y Tú Decides), supondría un nuevo retraso a un proyecto del que se lleva hablando más de una década. Así, Baca instó a convocar una mesa de trabajo urgente sobre la futura construcción del hospital.

De momento, Amat no ofreció más detalles sobre el avance en estas conversaciones con la administración autonómica y se remitió a ese escrito al consejero de Salud en el que le tendió la mano para volver a negociar un convenio que dote a la localidad roquetera, con más de 90.000 habitantes, de un centro de alta resolución.

Otra de las cuestiones que se abordaron en la sesión plenaria de carácter extraordinario fueron la liquidación del presupuesto de 2016, una moción para facilitar las visitas educativas a la estación depuradora del municipio o las actas de las Juntas de Gobierno celebradas durante todo el mes de febrero.