Carmona urge a redactar la guía unificada para los permisos de playa

El concejal de Turismo, Comercio y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Luis Miguel Carmona, asistió el pasado viernes a la edición 2017 de la feria Expoplayas que se celebra en Torremolinos, donde mostró su apoyo, nuevamente, a los empresarios de playa roqueteros, chiringuitos y hamaqueros. Además, mantuvo diversas reuniones con el presidente del colectivo en Almería, José Ramos, y el presidente de la federación nacional y regional, Norberto del Castillo.

Carmona insistió, durante las diferentes charlas y reuniones mantenidas, en la necesidad de que se unifiquen los criterios para las autorizaciones de temporada englobadas en los planes de playa para toda la comunidad autónoma, tema que ya se trató en la pasada edición de Expoplayas "y que aún está sin resolver". "En esta ocasión, hemos recibido el compromiso del director de Prevención y Calidad Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, así como del propio consejero, José Fiscal López, de que se redactará y publicará una guía de criterios antes de este verano, medida que celebramos ya que la situación actual genera grandes problemas para los ayuntamientos y para el sector y crea incertidumbres y agravios en las provincias".

En este sentido, Carmona puso en valor el trabajo de los empresarios de playas y de las instalaciones y servicios de las playas, "que tanta influencia tiene sobre el turista en la percepción del destino y su grado de satisfacción". Por ello, insistió en solicitar a la Junta la recuperación de las líneas de subvenciones para infraestructuras de playas e implementación de sistemas de calidad que no se convocan desde 2009 por concurrencia abierta "y no competitiva como este año". "Si bien es cierto que este año se ha abierto una línea de ayudas, no son suficientes y no sustituyen en modo alguno a las solicitadas por los municipios costeros ya que muchas localidades no han podido beneficiarse por su realidad social y turística. Por lo que seguimos pidiendo la convocatoria de estas líneas de subvención, cuya eliminación desde hace casi una década obliga a los Ayuntamientos a realizar importantes inversiones para la modernización de las instalaciones y servicios en nuestras playas con fondos propios", mantuvo.