Ciudadanos pide "cordura" para que el hospital llegue al fin

El grupo municipal de Ciudadanos Roquetas de Mar ha pedido que "no se siga engañando a los vecinos de este municipio con la llegada o no del futuro Hospital de Alta Resolución". Así lo ha afirmado Roberto Baca, concejal de Cs en el Ayuntamiento roquetero, quien ha pedido "cordura y seriedad" al resto de grupos de la oposición para afrontar este tema.

Este grupo municipal dice no entender la postura de Izquierda Unida en el pleno extraordinario del martes, donde reclamaron que se redacte un nuevo convenio con la Junta de Andalucía para que la administración andaluza asuma el coste total de la construcción y puesta en marcha de este centro hospitalario. Junto a ello, han solicitado que se proceda a la resolución del convenio urbanístico vigente, es decir, que se realice un nuevo proyecto.

Ciudadanos dice que si se renuncia al convenio urbanístico no habría terreno

Ante esta situación, Baca ha afirmado que "no entendemos que soliciten premura para que llegue este hospital, pero que luego lo quieran retrasar. Es una auténtica incoherencia". A juicio de Ciudadanos, "proceder a la resolución del convenio urbanísticos como empezar desde cero". "Solicitando esto, no tendríamos terreno para hacer hospital", insistió Roberto Baca.

Por otro lado, Cs Roquetas de Mar, también en relación al pleno de este martes, quiso puntualizar que los concejales de la formación naranja se abstuvieron en el punto relativo a la configuración de los derechos de la concejal no adscrita, María José López Carmona, y que no votaron a favor como, por error, publicó este medio.

Recuerdan, en cualquier caso, que la jurisprudencia establece que "no se puede mejorar la situación del concejal que pasa al grupo no adscrito respecto de la que tenía antes de salir del grupo al que pertenecía, lo que no ocurre en este caso, pues sus derechos ya los tenía".