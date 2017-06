Empresarios de camping alegan a la ordenanza de autocaravanas

La Asociación de Empresarios de Camping de Almería, AECA, y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) han presentado sendos escritos al Ayuntamiento de Roquetas de Mar en los que recogen las alegaciones a la ordenanza municipal de autocaravanas que se está elaborando y en la actualidad se encuentra en exposición pública.

Desde ambas organizaciones se apunta la necesidad de acompañar la creación de zonas de estacionamiento reservadas a autocaravanas junto a otras medidas complementarias, como la señalización de prohibir aparcar en zonas sensibles, representativas y turísticas del municipio para evitar las concentraciones en determinados espacios públicos tales como edificios y avenidas representativas de la ciudad y en aquellos donde por su volumetría se dificulten las visualizaciones de éstos, de la costa o del paseo marítimo. También entienden que en cualquiera de los casos en estas señalizaciones, dado que supondrán un gasto municipal, se debe establecer un precio por la contraprestación.

Para AECA y ASHAL, confiar el control de las 72 horas/semana en las zonas de estacionamiento de autocaravanas a la cumplimentación o no de un formulario web resulta ingenuo, por lo que apuntan a que se debe obligar a su exhibición en el parabrisas para asegurar la eficacia de la medida y controlar que se produce la debida rotación de plazas.

Sobre las áreas de servicio, las asociaciones hosteleras proponen establecer zonas con una distancia mínima de seis kilómetros entre unas y otras, incluyendo necesariamente a los campings en el cómputo, al ser empresas que pueden prestar todo tipo de servicios a autocaravanas y caravanas, y en cualquiera de los casos que estas áreas de servicio no estén en primera línea de playa, zonas de dominio público, lugares de especial importancia, de interés visual y, en general, lugares privilegiados, ya que éstos "son para el disfrute de la ciudadanía en general y no para uso particular de unos cuantos". En este sentido, ponen como ejemplo la ordenanza municipal de Níjar.

Finalmente, ambas entidades entienden que la ordenanza debe recoger un precio público para las zonas de estacionamiento de autocaravanas, acorde con el coste de su implantación y los servicios que implica.