La Junta no ve legal la oferta pública de 2016

Por otro lado, ante la petición municipal de este martes de que la Junta desbloquee la oferta de Empleo Público de 2016, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería recordó que formuló requerimiento de anulación o modificación de dicha oferta, el entender que incumplía la normativa básica estatal sobre reposición de efectivos y promoción interna.

Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar atendió parcialmente dicho requerimiento, detrayendo de la oferta las plazas de policía local y las afectadas por la tasa de reposición de efectivos, pero la mantuvo en la parte que correspondía a plazas a cubrir por promoción interna, a la que no son de aplicación los límites que las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado han venido estableciendo para los puestos de nuevo acceso.

Tras dicha modificación, la práctica totalidad de la oferta se pretendía realizar por el sistema de promoción interna, lo cual, como informó el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, no es posible, ya que aunque no existe actualmente un límite porcentual aplicable con carácter general, la jurisprudencia es clara en que dicha vía no puede menoscabar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los empleos y cargos públicos, por lo que la Junta de Andalucía impugnó dicha oferta de Empleo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por su parte, el concejal José Juan Rodríguez ha contestado a la delegada que "fue precisamente el Estado quien modificó en 2014 la ley, para que la promoción interna no estuviera sujeta a tasa de reposición, de forma que las administraciones pudiéramos auto organizarnos". Por ello, el concejal asegura no entender "cómo la Junta, sin ser la competente, pretenda velar por los empleados con una ley caduca y derogada".