El PSOE acrecienta su crisis con la baja de la edil María José López

El grupo municipal socialista de Roquetas de Mar ha tocado fondo en una crisis que se inició hace varias semanas con un enfrentamiento cada vez más evidente entre el secretario de Organización, Manolo García, y la concejala, María José López Carmona, quien finalmente ayer presentó su baja voluntaria como militante en el PSOE y solicitó al Ayuntamiento que se le considerara concejala no adscrita a grupo político.

López Carmona, vinculada al partido desde los 16 años a través de Juventudes Socialistas y edil en la corporación de Roquetas de Mar desde el año 2003, aseguró ayer en declaraciones al Diario de Almería que se ha tratado de la decisión "más dura que he tenido que afrontar y ha sido muy meditado". Defendió su labor en el partido, haciendo un trabajo callado, y recordando que "con todos los años que llevo como concejal, únicamente he estado liberada en lo que va de esta legislatura". Con ello, López Carmona quiso insistir en que "el socialismo ha sido algo que llevo en el corazón y no voy a dejar de serlo por no ser militante, que es una mera formalidad".

La toma de esta decisión ha sido consecuencia de una serie de discrepancias y hechos concretos que se han materializado en la agrupación municipal socialista en las últimas semanas. "Se han ido produciendo una serie de cosas pequeñas que, juntas, son las que producen una montaña que no se puede salvar", indicó María José López Carmona. En esta línea, apuntó que, hace varios meses, se originaron las discrepancias "que no debían haberse producido" con Manolo García , el secretario General del PSOE roquetero, a raíz de los procesos congresuales "Yo ya he hecho público que estoy en la línea de Susana Díaz y en las decisiones que ha tomado el partido desde que está la gestora", indicó López Carmona. Pese a que la edil roquetera afirmó que "era algo que no debía trasladarse a la agrupación local, en el entorno del secretario General hay gente que sí ha hecho ver que es importante".

Uno de los asuntos más graves, a juicio de la concejala roquetera, fue su destitución como secretaria de Organización el pasado mes de enero, de forma unilateral por Manolo García, quien asumió este cargo, junto al de secretario General y de redes sociales. "La destitución no está conforme a los estatutos del partido porque fueron los militantes quienes te eligen, en una asamblea, y deben ser los mismos militantes quienes te destituyan", apuntó.

Respecto a los tres cargos que actualmente asume Manolo García, la concejala resaltó que "se trata de algo que nunca se ha dado y cualquier militante debería llevarse las manos a la cabeza". Al margen de la parte orgánica, López Carmona indicó a este diario que, "en la parte institucional, se ha pretendido despojarme de mis responsabilidades de concejal, por ejemplo, no comunicándome ninguna asistencia a los actos o no participando en comisiones de seguimiento, en definitiva, limitándome mi labor como concejal".

A la espera de concretar si podrá continuar como concejala liberada, la edil se mostró tranquila en este punto y señaló que "lo que no puedo hacer es no estar pendiente de las necesidades de mi pueblo y mis vecinos".