El PSOE insta a López Carmona a que deje su acta como concejala

El secretario General del PSOE roquetero, Manolo García, se lamentó ayer, en declaraciones al Diario de Almería, de que su ya ex compañera María José López Carmona no haya decidido abandonar su acta de concejala "y que el sentimiento socialista le hubiese dado para eso" con el objetivo de que "otro compañero con ilusión hubiese venido a ocupar su puesto".

No en vano, la edil roquetera desde el año 2003, presentó este jueves su baja como militante socialista y solicitó al Ayuntamiento que se le considerase concejal no adscrita a grupo político, al considerar que las diferencias con el secretario General eran insalvables.

Manolo García reconoció que no le sorprendió la marcha de la edil roquetera porque ha sido consecuencia de "un proceso de mucho tiempo en el que se ha ido perdiendo la confianza y, como secretario General y portavoz, sentía que no tenía la lealtad de la viceportavoz y secretaria de Organización". En cuanto a las críticas sobre el presunto "asedio" al que había sido sometido a la ex socialista, García lo negó rotundamente pero reconoció que "no se convoca a alguien en quien no confías".

García también negó que se haya hecho cargo de los puestos de secretaría de Organización y de redes sociales, como apuntó María José López Carmona. "Hay funciones que sí asumo y me están ayudando otras personas de la Ejecutiva. Cuando sea oportuno, se hará asamblea y se nombrarán estos cargos", señaló.

En cualquier caso, el secretario General del PSOE roquetero insistió en que "el partido sigue funcionando con ilusión". García consideró que, pese a la pérdida de un concejal, el grupo municipal "no es más débil porque somos un grupo compacto que hace una oposición seria a Gabriel Amat".

En esta misma línea se pronunció también, el jueves, la secretaria de Política Municipal e Institucional de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Adela Segura, quien pidió a la concejala María José López que deje su acta si "realmente quiere ser honesta y leal con sus compañeros y con el tiempo en el que ha militado en este partido" . En declaraciones a Europa Press, dijo no compartir "que su salida del grupo socialista sea para pasar a ser concejal no adscrita". Para la Ejecutiva Provincial, la concejal "debe dejar paso a la siguiente persona que concurrió en las listas del PSOE de Roquetas de Mar en las elecciones municipales". Así, Segura se mostró "convencida" de que el siguiente en lista "será una persona con ilusión y ganas de trabajar por Roquetas y por las siglas socialistas".