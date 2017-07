Perera, un corsario sin piedad

Lo de Perera fue un auténtico cañonazo a la línea de flotación de la tarde. Capitán pirata en el mando del festejo, saco el extremeño los cañones de una muleta poderosa y dejó a Morante y Talavante montados en una chalupa, a la deriva de la marea que trajeron los toros de García Jiménez, una corrida basta de hechuras, con la presencia justa y pocos agradecidos en general con lo que intentaron los toreros.

Cuando saludaron Ambel y Barbero montera en mano, su maestro había dejado ya un impecable quite de ceñidas chicuelinas sobre el albero.

Torerazo Ambel, provocando con el cuerpo la embestida, sin ventajas y asomándose al balcón que coronaba el morrillo y dejando prendidos dos auténticos pares de poder y torería que iban ayudando a venirse arriba ese segundo acto del cierre de feria.

Faenón de Perera. En todos los conceptos que encierra una obra perfecta de toreo. En la medida, en la generosidad, en la distancia y en un temple exquisito que no dejaba lugar a la duda. Ningún resquicio para hacerse con todo el botín de la tarde. La confirmación de que tanto ese toreo con la zurda como el que le aplicó en tres tandas por la diestra eran de una exquisitez tremenda y un golpe de efecto que fue definitivo para toda la tarde.

Hizo grande Perera la embestida generosa y templada de un toro que tuvo dulzura y nobleza, pero que también transmitió cosas de bravo.

Se emborrachó Perera de toreo y tuvo cantidad para invitar a copas a toda la plaza. Un brindis monumental que a cada serie terminaba con las palmas echando humo y la locura en el tendido, más aún cuando en ese final de faena se descaró con el toro en pleno centro del anillo.

Ambicioso con la tarde, el de Puebla de Prior quiso recoger lo que quedaba del tesoro en pleno redondel y apostó por sacarle muletazos al quinto de la tarde, reservón, soso y sin ninguna clase y a veces violento para que pudiera surgir el toreo de filigranas con el que volver a brillar. Empresa difícil por ese camino pero no para que Perera se reivindicara en valiente y poderoso muletero por los dos pitones de un toro que nunca humilló y que sacó distraída su embestida del embroque.

Los aceros ocultaron todo el esfuerzo, porque esta vez Perera se entretuvo con ellos y la tímida petición de trofeo no fue suficiente para encender al palco.

Morante quiso bajarse de la barquilla en el cuarto del festejo tirando de esos detalles que tiene su capotillo cuando quiere buscar al tendido. Las manos bajas, la esclavina acariciando a la altura de la rodilla y las muñecas llevando y trayendo el temple.

Después, la voluntad de una faena que quiso ser agradecida con esa ovación que le había largado el respetable nada más deshacer paseíllo los toreros. Mas el toro no dejaba ir más allá del intento. En ese intento que el universo morantista, un submundo del toreo que se alimenta de detalles para volcar una tarde a su favor pero que ayer no iba a ser suficiente como para borrar de la mente del tendido lo que había pasado en el segundo de la tarde.

Para más inri, el sevillano se atragantó con la espada y el tendido no tuvo piedad en la despedida.

Le faltó de todo al primero de la tarde. Menos edad, de todo. Soso, sin fuerzas, el cinqueño no despejó detalles de bravura y el público, presto al aplauso se guardó su silencio en el bolsillo cuando una estocada defectuosa, ayudada por una poco elegante rueda de peones echó por tierra a ese primero.

Talavante quiso levantar esa losa que había dejado Perera diez minutos antes. Empresa difícil, más que nada, porque tuvo que basarla en terrenos de querencias no bravas. Se quedo quieto, le buscó los terrenos, consintió lo que hizo falta, quiso y pudo hasta que duró el oponente en una faena más de gestos que de consistencia a la que el mal uso de los aceros nubló por completo y el torero tuvo que conformarse con unas palmas de agradecimiento al empeño.

Pero Talavante no es torero de rendirse y a fuerza de saber que el sexto no iba a darle lo que necesitaba en forma de bravura y nobleza, se fue al centro del anillo y brindó la faena a un tendido que esperaba seguir respirando el triunfo de un torero. Tras dejar atrás la montera sobre el albero se echó rodilla en tierra desafiando la embestida de un toro reservón y complicado en su viaje. Aun así los muletazos llegaron certeros para encandilar el ánimo del respetable, Faena valiente y de compromiso que no iba a tener más altura que la que quiso pensar Talavante pero en la que el burel renunció a ser parte activa. A esas alturas de la tarde ya todo estaba hecho y además el torero no lo remedió con los aceros volviendo a estar desacertado.

Arrastrado el último, Perera recogió su botín , arrió velas y dejó que la marea de los capitalistas le sacara en volandas por la Puerta Grande de Roquetas, como broche a una feria que ha tenido dos grandes llenos y dos intensas faenas. Una de Manzanares y otra, ayer, grande y maciza del torero que venia como sustituto y hoy tiene vitola de autentico triunfador de la feria.