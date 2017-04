Turismo y Juventud se unen para difundir los valores naturales roqueteros

La Concejalía de Comercio, Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado una solicitud de financiación para llevar a cabo el proyecto SENSY -Support European Nature and Sustainability for Youth- que tiene como objetivo "la identificación e intercambio de buenas prácticas en materia de gestión de espacios protegidos y su uso turístico, centrándose en particular en los colectivos más jóvenes", tal como explica el concejal Luis Miguel Carmona.

En concreto, a través de este proyecto, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar busca trabajar en relación con los Arrecifes de Posidonia Oceánica, que se encuentran frente a las playas de Aguadulce, uno de los escasos arrecifes existentes en la costa mediterránea y único en el litoral andaluz. "Seguimos trabajando e impulsando iniciativas que den a conocer nuestro excepcional patrimonio natural y marítimo, en este caso en colaboración con la Concejalía de Juventud para poner nuestro foco de atención en los jóvenes europeos, con la finalidad de desarrollar iniciativas innovadoras en relación a la atracción de los jóvenes al disfrute turísticos de espacios protegidos incluidos en la Red NATURA 2000", mantiene Carmona.

La pradera de Posidonia de Aguadulce se encuentra, como Punta-Entinas Sabinar, incluido en la Red Europea NATURA 2000, principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea que tiene como finalidad asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, y engloba por ello espacios merecedores de especial protección.

"Mediante la ejecución de este proyecto, podrían probarse estrategias que sirviesen para poner en valor los arrecifes de Posidonia Oceánica del municipio", señala el concejal de Turismo roquetero.

Con la participación en el proyecto SENSY se busca "dar continuidad a los trabajos ya realizados en relación con este monumento natural, tales como la instalación de una estación municipal de control o el espacio dedicado a las mismas en el Aula del Mar, y su puesta en valor como atractivo turístico, siguiendo las recomendaciones del Plan de Turismo Sostenible 2014-2020 de Andalucía", en palabras de Luis Miguel Carmona.