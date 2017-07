Turismo lanza al mercado español la campaña #playasroquetasdemar

El municipio de Roquetas de Mar vuelve a sacar pecho de sus costas en una nueva campaña promocional que se presentó ayer en la Diputación Provincial de Almería con el amparo de la marca 'Costa de Almería'.

La campaña #playasroquetasdemar es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y tiene como fin la promoción del litoral roquetero a los principales focos emisores de turistas del país como Madrid, Murcia, Andalucía y País Vasco; sin olvidar los miles de viajeros que conocen el municipio a través de su web y perfiles sociales, puestos en marcha en una anterior promoción turística lanzada en octubre del pasado año.

La página web de turismo y las redes sociales volverán a ser el principal escaparate

Durante la presentación de esta campaña, el presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, puso de relieve en "gran trabajo" que se hace desde la Diputación de Almería en materia turística y concretó en el municipio de Roquetas de Mar, alabando también la gestión municipal. "Me siento orgulloso y satisfecho del cambio tan impresionante que ha llevado el municipio no solamente en tener unas buenas playas, que también, si no que toda la gente que viene a Roquetas, repite. Este verano hay más de 110 actuaciones en todas las playas de Roquetas, gratuitas y pensadas para que la gente pueda pasarlo bien", señaló Amat.

Por su parte, el vicepresidente provincial, Javier A. García, subrayó el peso que este municipio tiene para la oferta global de la provincia: "Roquetas de Mar es uno de los puntos que más plazas hoteleras concentra de toda la provincia de Almería, un 50%, y uno de los destinos preferidos de los turistas nacionales e internacionales que nos visitan. Además es la base más importante, en cuanto a alojamiento, de las operativas que hemos puesto en marcha desde la Diputación por la gran calidad que tienen sus servicios e infraestructuras hoteleras".

García también explicó la apuesta constante que hace el municipio por reinventarse cada día y renovar su oferta turística para continuar recibiendo turistas y visitantes, especialmente a escala mundial.

Por su parte, el concejal de Turismo y Playas de Roquetas de Mar, Luis Miguel Carmona, explicó que esta nueva apuesta promocional responde a la idea de que se pretende que "los turistas antes de visitarnos conozcan todos los detalles, tanto naturales como en referencia a los servicios, que cada una de las playas les puede ofrecer. Porque cuando seleccionamos una ubicación, nos interesa saber si hay zona adaptada para el baño, si cuenta con pasarelas de acceso, duchas, aseos, cómo llegar, si podremos comer cerca, etc. y eso es precisamente lo que presentamos y queremos mostrar".

Además, Carmona se mostró orgulloso de los 28 distintivos de calidad de las playas del municipio. "Cuando hablamos de las playas de Roquetas, hablamos de espacios certificados por todas las distinciones que aseguran su calidad. Este año 2017 podremos mostrar la Q de Calidad Turística, Banderas Azules, Ecoplayas y certificados ISO 9001 que avalan nuestro exigente trabajo y además muestran la colaboración de toda la ciudad", señaló.