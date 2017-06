Una comisión de expertos analizará las propuestas para el servicio de limpieza

La portavoz y concejal de Ciudadanos Roquetas de Mar, Lourdes García Garzón, defendió el viernes, en la Comisión de Hacienda, las propuestas de Cs para la modificación y aprobación del pliego de cláusulas administrativas que debe regir el procedimiento de adjudicación del contrato de gestión de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria del municipio.

Cs presentó una propuesta para solicitar un informe externo e independiente a la Universidad de Almería que permitiese determinar el modelo de gestión del servicio de recogida de la basura y de la limpieza viaria más eficaz. Este informe, realizado por la UAL, ha sido concluyente en cuanto al modelo de gestión a adoptar. Todo ello lleva a que la actual gestión del servicio de limpieza y recogida de basura de Roquetas no se puede prorrogar una vez más a la actual empresa concesionaria. Contando con informes suficientes, "es hora de trabajar". "Los roqueteros se merecen un servicio de gestión de residuos y limpieza más eficaz, acorde con sus necesidades y con la dimensión del municipio", ha puntualizado la portavoz del grupo naranja en el Consistorio roquetero. "Desde Ciudadanos queremos, principalmente, que no exista arbitrariedad en los contratos de estos servicios, que no primen términos subjetivos, sino aquellos que aporten soluciones y ofrezcan más a los roqueteros", ha añadido la portavoz. "Apostamos por la solidez y la calidad de un servicio primordial para nuestros vecinos".

Las modificaciones que Ciudadanos Roquetas ha logrado incluir se refieren a la cláusula que hace referencia a la creación de una comisión de expertos, junto a la mesa de contratación, que se encargarán de analizar las propuestas que presenten todas las empresas licitadoras. Este comité estará integrado por dos técnicos municipales, un técnico de la Diputación de Almería, un técnico de la Junta de Andalucía. Cs Roquetas añadió que se cuente también con un profesional independiente, graduado en Ciencias Ambientales, experto en gestión de residuos sólidos.

Por otro lado, para Cs Roquetas de Mar, aún con la creación del comité de expertos, es imprescindible que para la valoración de las mejoras que se puedan realizar por parte de las empresas que concursen se establezcan y concreten en los pliegos los criterios a aplicar para la valoración de estas mejoras, estableciéndose reglas de ponderación que permitan asegurar un estudio objetivo.