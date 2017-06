Dos millones de euros para el hospital

El hospital del Roquetas de Mar ocupó ayer el principal debate en la sesión plenaria, de carácter ordinario, celebrada en el consistorio roquetero. Uno de los puntos incluía una modificación presupuestaria de dos millones de euros, extraídos del remanente de Tesorería, con el objetivo de destinarlos a la salida a licitación de la adaptación del convenio con la Junta de Andalucía, que permitirá construir esta infraestructura, y a la licitación la dirección de obra.

Esta modificación no fue bien acogida por PSOE, Tú Decides e IU, quienes se abstuvieron en la votación con una argumentación compartida de que estaban de acuerdo en la llegada del centro hospitalario al municipio pero no con la modificación presupuestaria en este justo momento. Así, el punto salió a favor con los votos del equipo de gobierno del PP, apoyados por el grupo municipal de Ciudadanos y la independiente María José López Carmona.

En su intervención, el alcalde, Gabriel Amat, recordó que las conversaciones con la Junta de Andalucía se retomaron recientemente, a principios de año, a través del anterior consejero de Salud, Aquilino Alonso. "Hubo una reunión en Sevilla sobre el hospital en la que se llegó al acuerdo de que el Ayuntamiento construye y ellos lo ponen en funcionamiento. Posteriormente, mandaron un preacuerdo que pide modificar el convenio a la nueva normativa", indicó ayer Amat, quien también apuntó que el centro hospitalario "será parecido al del Toyo, algo más grande".

En esta línea, Amat aseguró que "llevará también paritorios porque Roquetas es el municipio con más tasa de natalidad del Poniente, aunque no puedan abrirse el primer día". El alcalde roquetero no vio con buenos ojos la abstención de parte de la oposición en este punto y opinó que "es muy bonito decir que se quiere el hospital y luego no votarlo".

La construcción del centro de alta resolución (CHARE) tendrá un coste aproximado de 30 millones de euros y será financiado en tres anualidades. La dotación de personal, material y mantenimiento del hospital, sin embargo, correrán a cargo de la Junta de Andalucía. El anterior convenio suscrito entre ambas administraciones data del año 2005 y contemplaba un centro con 52 habitaciones, 3 quirófanos, además de consultas especializadas y de atención primaria. El centro prestaría asistencia a unas 100.000 personas de Roquetas y alrededores.