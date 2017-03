La ex socialista López Carmona podrá tener dedicación exclusiva

La ex socialista, María José López Carmona, acudió ayer a su primer pleno tras dejar el PSOE a principios de mes y solicitar su consideración como concejala no adscrita a grupo.

En los puntos del día estaban dos propuestas de Alcaldía referentes a la designación de dedicación exclusiva de la edil, por un lado y, por otro, la modificación de los integrantes de las comisiones informativas. Ambas propuestas salieron adelante con los votos del PP, Ciudadanos y la edil tránsfuga.

En un primera intervención, López Carmona (sentada en la bancada del equipo de gobierno) fue especialmente dura con el portavoz socialista, Manolo García, a quien culpó de la situación actual "por pura ambición e interés". Respecto a las voces que le piden que renuncie a su acta como concejala, indicó que quiere cumplir con su "compromiso" de trabajar por los vecinos de Roquetas.

La aprobación de la dedicación exclusiva de López Carmona no sentó bien en las filas del grupo socialistas quienes ya han anunciado que recurrirán este acuerdo plenario, que supondrá un desembolso de casi 40.000 euros anuales.

Desde el PSOE señalaron que, con esta decisión, el PP de Roquetas incumplió el Pacto Antitransfuguismo que firmó en 2006 y "se le está causando daño económico al Ayuntamiento". Así, Manolo García dijo no entender la postura del alcalde roquetero y se preguntó si no se trataba de una maniobra para "garantizarse que no tendrá moción de censura".