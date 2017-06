Las altas temperaturas provocan el desalojo de 70 niños en el Luis Vives

La situación se agrava porque en julio estas aulas acogen la Escuela de Verano y según Lirola "muchos padres se están planteando no traer a sus hijos".

Lirola señala que las altas temperaturas pueden deberse principalmente a que esas aulas "no cuentan con revestimiento" y lamenta que el año pasado se talase una gran arboleada que rodeaba al edificio "porque generaban sombra y aliviaban el calor en estas fechas".

Este percance en el CEIP Luis Vives ya no coge por sorpresa a los vecinos de Dalías que llevan desde el año 2005 reclamando la construcción de un nuevo colegio que jubile al que es ahora mismo el centro educativo más antiguo de la provincia, ya que fue construido en el año 1928.

Los pequeños, con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, tuvieron que ser trasladados durante la hora del recreo a las 11:30 horas a las aulas de sus compañeros de Sexto de Primaria que en estos momentos están de viaje de estudios por lo que estaban vacías. "El problema vendrá el lunes cuando esos escolares vuelvan a sus clases y no podrán ser reubicados porque los de sexto ya habrán vuelto del viaje", lamenta el concejal del PP, Francisco Lirola.

No hay partida presupuestaria para un nuevo centro

Ni un euro tiene presupuestada la Junta de Andalucía para construir el nuevo colegio que sustituya al CEIP Luis Vives. Así lo ha denunciado el concejal del PP, Francisco Lirola, que aprovechó el turno de ruegos y preguntas en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento el pasado 6 de junio para conocer la situación. "No le consta al gobierno de nuestro Ayuntamiento que exista partida presupuestaria alguna, y así nos contestaron a nuestra pregunta del pleno de hace tres meses. En este pleno hemos vuelto a preguntar por el colegio, siempre lo hacemos, y aunque las respuestas siempre son negativas seguiremos insistiendo. Después de dos años al frente, sin duda el actual gobierno municipal podría haber trabajado mucho mas y mejor en favor de nuestros niños. Ojalá algún día escuchen el clamor, no del Partido Popular de Dalías, sino de las madres y padres del alumnado que vive en el pueblo y pasa por sus instalaciones. Basta ver las denuncias que las distintas AMPAS vienen haciendo en los últimos 10 años", ha denunciado el edil del PP que lamenta que el centro tiene innumerables deficiencias de electricidad, aislamiento, saneamiento, etc.