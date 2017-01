La Junta promueve 125 contratos para vecinos que estén sin empleo

El Ayuntamiento de Vícar dispone ya de las resoluciones para la contratación de un total de 125 personas que actualmente se encuentran en situación de desempleo. La iniciativa se enmarca dentro de los planes Emple@Joven y Emple@30+ promovidos por la Junta de Andalucía, por lo que hay un plazo de dos meses de plazo para iniciar los proyectos presentados. Desde el Ayuntamiento destacan que de los 125 puestos ofertados, 63 corresponden a Emple@Joven y los 62 restantes a Emple@30+.

Las ofertas de empleo deben presentarse ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista para la realización de las contrataciones. El proceso se realizará de la siguiente forma: Las oficinas les enviarán tres candidatos, y se dará prioridad en las contrataciones a aquellos desempleados que residan en el municipio, y si no hubiera, se ampliará a los municipios del área territorial de empleo correspondiente o la provincia en la que se va a desarrollar el proyecto.

Ayudas de 1.300 a 1.700 euros al mes por contrato que hagan los ayuntamientos

Para los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil, y en todos los casos estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Precisamente en el caso del empleo juvenil, desde el Ayuntamiento de Vícar, a través de su alcalde, Antonio Bonilla, se anima a los jóvenes del municipio a inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil, tras haberse detectado que una gran mayoría de este colectivo de demandantes de empleo no se encuentra dado de alta en el mismo, por lo que de esta forma no pueden acceder a estos puestos de trabajo si no figuran inscritos.

Asimismo y para resolver cualquier duda o aclaración sobre como acceder al Sistema de Garantía Juvenil , los interesados pueden dirigirse al Centro de Información Juvenil, ubicado en la Casa de la Juventud y el Deporte, sita en la calle Escritor Cano Gea, 56, en Venta Gutiérrez.

La Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria de los planes Emple@Joven y Empleo@30+ tiene por objeto promover la creación de empleo en el territorio, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos andaluces para la realización de proyectos que les permitan mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.

Los programas incluyen ayudas que van desde los 1.300 a los 1.700 euros mensuales brutos por contrato que hagan los ayuntamientos. La duración de los contratos será de seis meses en el caso de los jóvenes y de tres meses en el caso de personas mayores de 30 años de edad.

Desde el Ayuntamiento de Vícar explican que ambos programas están financiados por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.

Estos planes de empleo de la Junta de Andalucía llegarán al municipio como un balón de aire fresco para las personas que están sin empleo.