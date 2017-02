Triple sesión de teatro en lengua inglesa a través de la campaña Educateatro de Escenalia

La campaña 'Educateatro' de Escenalia, promovida por la Fundación Cajamar, ha reanudado su actividad en Vícar, tras el paréntesis navideño, y lo ha hecho con y una triple sesión de teatro en lengua inglesa, todas ellas a cargo de la compañía Face2Face. Alumnos de distintos cursos de centros educativos del municipio y de otros puntos de la comarca del Poniente, han disfrutado con la puesta en escena de las obras 'A fishy tale', 'Robin Hood' y 'I spy', en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar.

Con esta son ya cinco las representaciones en lengua inglesa que se han presentado dentro de este programa de intervención socio-educativa, destinado a fomentar entre los más jóvenes la afición por las artes escénicas. Ya en noviembre, el grupo teatral Moving On representó las obras, 'A class act' y 'Change the channel', también en lengua inglesa, dentro de una edición de Educateatro que contempla para Vícar un total de dieciocho representaciones. Además de las ya citadas, el teatro en inglés cuenta con otras dos obras a representar, ya que en mayo están programadas, 'Gulliver's suitcase' y 'Fall of the Romain Empire', a cargo en esta ocasión del grupo Interacting A Theatre in Education Company.

La entrada para cada una de las representaciones de Educateatro es de 5 euros, si bien los alumnos matriculados en los centros educativos del municipio abonarán solo 4 euros, al subvencionar el Ayuntamiento la entrada en un 20%, mientras que la Fundación Cajamar, pone a disposición de los centros educativos diverso material didáctico para que los alumnos puedan trabajar cada una de las funciones antes y después de la celebración de la representación teatral.