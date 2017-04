"Afronto los preparativos con la misma ilusión"

-¿ha cambiado mucho el Nicolás de cuando empezó al de ahora? -Físicamente he cambiado porque uno se va haciendo mayor, aunque mentalmente en lo que se refiere a afrontar los preparativos de Semana Santa lo sigo haciendo con la misma ilusión y ganas de cuando empecé. Sí que con los años me he vuelto menos impulsivo y menos lanzado a la hora de decir o hacer las cosas debajo del paso y ahora me dedico a dar una opinión más razonada, con más tranquilidad, además de que ahora escucho mucho. Yo creo que también tienen que ver los años, uno va viendo las cosas desde otro punto de vista y bueno, te vas haciendo mayor en esa parte ya que así es la vida.

-¿Qué momento es el que más disfrutas en una procesión? -Lo que es la parte de la procesión, la disfruto desde el mismo día que es el día de la procesión, es decir, desde el mismo momento en el que empiezo a preparar las cosas de la ropa, tenerlas planchadas encima de la cama, el vestirte y eso, ya voy disfrutando. Si me dices un momento puntual, para mí cuando entro por primera vez al paso, creo que es el momento más personal e íntimo y el que más disfruto. Tocas el palo por primera vez y lo haces con la mayor ilusión y con las ganas de que a partir de ese momento lo puedas disfrutar sin hacerte daño y de toda la procesión hasta el final.

-¿Entiende que ha cambiado la manera de ser y sentir ser costalero de hace 25 años a la de ahora?

-Te puedo decir que ha cambiado todo un poco. Hay gente y costaleros que son cofrades y que lo llevan de una manera diferente porque lo llevan muy dentro y sienten la hermandad como suya y hay gente entre la que yo me incluyo que venimos de fuera, nos hace mucha ilusión el tema de sacar una imagen y estar con la Hermandad, formar parte de ella y yo creo que también tiene mucho que ver lo que cada hermandad hace para que se impliquen los costaleros. Creo que el tema del sentir costalero ha pasado por diferentes etapas. Desgraciadamente en Almería y en muchos casos hay hermandades que funcionan por modas más que por sentimientos reales hacia las imágenes que llevan sus costaleros. No tienen ese sentimiento o impulso por parte de los costaleros y se les deja un poco de lado, pero sí te comento que por vivencias propias, cuando una cofradía ha pasado apuros hay gente que han estado dispuestos a echar una mano y en ese sentido el costalero de hermano y de ayudarse sigue estando.

-¿Cree que ha evolucionado?

-En 25 años todo ha evolucionado, yo recuerdo que cuando empecé en esto el Lunes Santo no existía en Almería y había muchísimas hermandades que conforme han pasado estos 25 años han evolucionado radicalmente. Recuerdo hermandades que de tener un pasito pequeño y muy humilde a tener verdaderos pasos de talla impresionante con unas imágenes secundarias impresionantes y preciosas, las hermandades en Almería gracias a Dios han ido creciendo poco a poco. Lo interesante es que las hermandades sigan creciendo, que se cuide mucho a la gente y a los costaleros porque creo que en algunos casos no se están haciendo bien las cosas y eso trae repercusiones negativas y ya que nos gusta tanto compararnos con otras ciudades como Sevilla, aquí en Almería ya sabemos que hay gente que tiene que sacar dos o tres pasos porque si no, no sería factible.