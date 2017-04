Día de mirar dentro

Como cada Martes Santo, me gusta hacer un pequeño examen de conciencia coincidiendo con las hermandades que salen hoy a la calle ya que invitan a ello. Toda la Cuaresma y Semana Santa lo hacen, pero quizás, hoy sea el momento en el que se pueden poner las cartas sobre la mesa y echarle un vistazo a todo el camino que hemos recorrido en todo este tiempo para ver lo que hemos hecho bien y lo que tenemos todavía que cambiar. Con esto, claro está, no estoy diciendo que solo haya que hacerse este pequeño examen en estas fechas, siempre es bueno hacerlo, aunque si no se suele hacer, este puede ser un buen momento.

Comenzamos este particular recorrido en el barrio de Los Molinos con la Hermandad de Coronación. Muchas veces nos empeñamos en 'coronar' cosas y actitudes que aunque sabemos que no están bien, nos sirven para conseguir un determinado propósito sin pensar en las consecuencias futuras que pueden tener tanto para nosotros como para nuestro alrededor. En este sentido, hay que saber mirar más allá y demostrar por qué somos cristianos, que sabemos darle otra interpretación a las cosas. A Jesús lo coronaron para burlarse de él, no supieron darle la verdadera importancia que tenía ni escuchar el mensaje que traía para el mundo. Quizás, eso es lo que deberíamos de hacer nosotros en nuestra vida: antes de coronar o poner etiquetas, miremos con unos ojos verdaderos, esos que analizan más allá y que nos hagan sacar las conclusiones adecuadas de cada cosa.

El camino nos lleva ahora a la Iglesia de San Sebastián donde sale la Hermandad del Amor. Jesús hizo el mayor gesto que se puede hacer por nosotros, dar su vida, para demostrar todo lo que sentía por la humanidad. Nosotros no tenemos que llegar hasta este extremo por el prójimo pero sí que podemos hacer algo que muchas veces cuesta que es dar nuestro amor. Porque hay muchas maneras de ofrecerlo y no solo está el que podemos darle a nuestra pareja, sino que es mucho más amplio y también podemos manifestarlo a nuestros amigos, familiares, seres queridos o personas con las que tenemos que tratar a diario, ya que un pequeño gesto no suele costar mucho y puede tener grandes consecuencias en la persona que los reciba. Sonreír, dar los buenos días, escuchar al que lo necesita, preguntar cómo te va, dar un abrazo… todo esto cambia el entorno y lo mejora.

Y si ayer el barrio de la Plaza de Toros nos recordaba que no hay que sentenciar sin juzgar, hoy nos invita a que pongamos en práctica algo que muchas veces cuesta, el perdón. La Hermandad del Perdón hará su estación de penitencia recordando lo que Jesús crucificado hizo por todos nosotros, perdonadnos porque no sabíamos lo que hacíamos. La imagen recibe el nombre del Cristo del Perdón y de las Aguas, algo que va unido ya que cuando perdonamos de verdad el efecto que produce en nosotros y en la persona perdonada en como la de una corriente de agua que nos limpia y que da lugar a nuevas vivencias y posiblemente a una nueva relación más fuerte o cuanto menos, diferente y que nos hará menos daño.

El camino de la vida no es fácil y muchas veces será duro y complicado, pero para todo ello tenemos una serie de herramientas que hoy nos las recuerdan como son el amor y el perdón, muy poderosas y que cuando actúan no dejan indiferentes a nadie. Solamente hay que saber darles el uso adecuado.