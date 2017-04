Como cada Semana Santa o si lo extrapolamos a cualquier fecha que ponemos durante el año como punto de partida, cuando llega ese momento siempre nos gusta realizar un pequeño balance de cómo nos ha ido y por lo tanto, pensamos en las cosas buenas y malas, en lo que podemos mejorar o qué es lo que tenemos que seguir manteniendo así como marcarnos una serie de objetivos para el futuro bien sea a corto, medio o largo plazo.

Quizás hoy sea uno de esos días en los que se puede hacer balance, pues procesionan por nuestras calles tres hermandades: dos que saldrán de nuestra Catedral de la Encarnación de Almería considerada como el pilar de nuestra religión en nuestra ciudad o lugar más representativo como suele pasar en todos sitios, mientras que una tercera lo hará desde el barrio de Pescadería por primera vez y por lo tanto, muchas sensaciones y sentimientos nuevos estarán presentes durante todo su desfile procesional.

Vayamos paso a paso. La Hermandad de El Calvario es la más joven de las tres hermandades que realizarán su estación de penitencia hoy, dando un notable salto respecto al año pasado ya que pasa de salir el Sábado de Pasión a hacerlo en todo un señor Miércoles Santo con dos hermandades de mucho peso y a las que los feligreses le profesan gran sentimiento. Nuevas sensaciones a buen seguro las que tendrán hoy, donde habrá cosas que no salgan como se esperaban pero habrá otras tantas que servirán para sentirse satisfechos del camino que han realizado durante este año y el resto. En cualquier caso, creo que la actitud que van a tener hoy es la que nunca se debe de perder, esa en la que se mezclan nervios con las ganas de trabajar y de obtener un resultado favorable, donde se junta la experiencia con la ilusión de la primera vez.

Le toca ahora el turno a las hermandades de la Catedral, Prendimiento y Estudiantes. Años y años respaldan su labor donde ha habido decisiones más o menos acertadas o que se han entendido mejor o peor y que ahora no es el momento de analizar, pero si hay algo que hoy va a destacar por encima de todo es que se enfrentarán, al igual que El Calvario, ante una nueva salida procesional y por lo tanto, a nuevas sensaciones que serán únicas e irrepetibles para que el Señor de los 'Ojos Verdes', Jesús Cautivo de Medinaceli o Jesús en su Oración en el Huerto nos hagan rezar como siempre o para que la Virgen de la Merced o la Virgen del Amor y la Esperanza nos abran su corazón y nos acojan como una madre hace con su hijo.

Resulta que este año saldré por décima vez con el misterio de Jesús en su Prendimiento. Ningún año ha sido igual ni lo he afrontado igual, pues cada uno ha sido diferente como es propio de una persona que va creciendo, pero sí que es cierto que se pone más que nunca de manifiesto que ningún año deja indiferente, siempre he vivido nuevas

sensaciones y de algún modo me ha tocado el corazón y lo ha hecho especial. Quizás tenga que ser así, pues la ilusión nunca se debe de perder en todo lo que nos propongamos ya que ejerce de fuerte motor para cumplir todos nuestros objetivos. Hoy, más que nunca recordaré qué fue lo que me hizo ser los pies del Cristo de los Ojos Verdes, cómo año tras año he ido dando pasitos hasta llegar al '10', una cifra que lejos de ser la última, no hace más que rejuvenecerme para seguir afrontando retos y cómo no, descubrir nuevas sensaciones.