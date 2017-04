Plan de choque contra los residuos

Hablar de Almería es hablar de sol, playa y tranquilidad. Pero no son solo las únicas palabras con las que se puede definir. También acordémonos de sus fiestas. Como no una de las más importantes como es la de Semana Santa. Días en los cuales las calles de la capital se encuentra llenas de personas no solo de la provincia, sino también de fuera de ella.Es en ésta semana grande,cargada de fervor, cuando desde el ayuntamiento se pone a prueba y saca todo su arsenal de limpieza para mantener limpia la ciudad en todo momento.

Si, ya ha pasado un año desde la pasada Semana Santa y el año 2017 el ayuntamiento de Almería apuesta una vez mas su plan especial de limpieza. Plan que comienza el sábado de pasión y terminara el domingo de resurrección. En el cual se realizara una campaña de choque frente a todos los residuos generados antes, durante y posteriormente a la salidas procesionales. Horas antes de la salida procesional del templo, se efectuaran tareas de baldeo y limpieza, en los cuales se realiza un desligue de vehículos lava aceras y equipos de agua caliente para limpieza en profundidad si hiciera falta. Todo ello por las calles que se incluyan no solo dentro del propio recorrido procesional, sino también de las calles que mas lo precisen. Previamente a cada una las salidas de las procesionales siguiendo esta vez si el itinerario marcado de ellas, y gracias a la ampliación de plantilla que se ha llevado a cabo. Se van a efectuar trabajos de limpieza con barredoras y sopladoras. Durante el paso de todas éstas por la carrera oficial va a contar con un servicio de limpieza especial que estará de guardia en todo momento. Compuesto por dos personas que entre una procesión y otra realizaran tareas de limpieza para que se quede esta en el mejor estado viable. El consistorio no ha querido reparar en gastos ni mucho menos en material para que se realice una limpieza efectiva. De ésta manera algunas de las maquinarias que las componen son; una barredora pequeña, dos aspiradores eléctricos, y un equipo de agua a presión. Y que permanecerán en el Paseo de Almería, hasta la finalización de los pasos de las procesiones.Una vez finalizados los actos de cada día, no solo se van ha realizar una limpieza mediante barrido mixto por las calles del recorrido procesional. También hay dos equipos con agua a presión caliente para la eliminación de la cera derramada por el transcurso de las mismas vías. Cera que va a tener mas complicado a la hora de adherirse al suelo en zonas peatonales. Tales como calle tiendas, plaza de la Catedral o calle Cubo. Dado que como novedad desde el pasado año, Almería sostenible, va a proceder al uso de un producto especialmente diseñado para impedir que se adhiera con mas vigor al terreno. El liquido ha sido probado y testado en distintos pavimentos y con diferentes condiciones climatologías. Éste producto se aplicará antes de las peregrinaciones ya que su durabilidad máxima son 48 horas. Se proyectará el sábado, martes y jueves en forma de pintada en los lugares anteriormente mencionados.

Algunas zonas de la ciudad se encontraran afectadas en los horarios de recogida de los servicios de limpieza. Debido a que en algunas de las zonas de transito se van a mover los contenedores para que no interrumpan el discurrir de las corporaciones.

En el año 2016 los costes económicos sufragados por la ciudad de Almería para reponer todos los actos de vandalismo superaron los 400.000 euros. Producido por gamberradas convertidas en delito como: la quema de contenedores, destrozo de jardines o mobiliario urbano. Los últimos datos que ofrece el ayuntamiento a fecha de hoy es de 49 contenedores quemados con el consiguiente coste de 1,100 euros cada uno de ellos. La nueva ordenanza dicta que serán sancionados con 3.000 euros dichos gamberros. Con algunos de los implicados se espera ya una sentencia pronta por parte de los juzgados.