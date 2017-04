Regiones se vuelca con el Señor de su barrio

Corazones acelerados, sudor de desesperación y lágrimas en los ojos. Todo ello formaba un combinado de sentimientos en cada una de las personas que esperaban ansiosas ver salir a la Hermandad de La Estrella en el barrio de regiones. Pero fue a las 18:00 horas cuando tres golpes secos, se dejaron sonar en la puerta de acceso al patio interior de la iglesia parroquial San Isidro Labrador. Poco a poco todo el cortejo procesional comenzó su marcha para presentarse un año más a su barrio y mostrarles de ésta manera a sus imágenes.

De una devoción y arropo extraordinario por todos sus vecinos. El misterio de Nuestro Padre Jesús de las Penas, poco a poco, comenzó a asomar bajo el dintel de la puerta cuando su capataz Antonio García Magañas ordenó a su cuadrilla que poco a poco arriaran la trasera, para que el casco y las plumas del romano no tocaran en la parte superior de la puerta.

La marcha real de la banda El amarrao de Ávila rompió el silencio tenso de tan atrevida maniobra, en la que los zancos traseros eran en ese momento los que racheaban acompañando a los talones de los costaleros.

De la misma manera unos minutos después María Santísima de la Estrella salía a la calle enlazando una marcha con otra. Pero fue justo a la salida de ambos pasos donde la peña El Morato, con alguno de sus componentes como El niño de las cuevas o Dani 'El molinero', hacían romper aplausos entre todos los fieles agolpados en la calle alta de la iglesia y Santiago.

El último cantaor mencionado hacía estreno en esta Semana Santa con su primera saeta a la Virgen. Supo demostrar en primera persona, a todas los allí reunidos, su buen hacer dentro de éste arte. Hubo momentos bastante emotivos no solo a la salida procesional de la propia hermandad, sino también de uno de los auxiliares del paso del misterio de las Penas, en la calle San Juan Bosco. Cuando el capataz del misterio cedió levantar el paso a su auxiliar Enrique Martínez Quero, el cual pidió a todos sus compañeros costaleros hacer esa levantápor una gran persona, que estuvo a punto de marcharse, su padre.

La madre de Enrique, allí presente, arrancó a lágrimas tras escuchar a su hijo y fue entonces cuando se fusionaron en un emotivo abrazo de amor y cariño de una madre hacia su hijo. Tras ello, su padre también con lágrimas en los ojos se acercó para agradecer tan humilde, pero a la misma vez enorme gesto de gratitud. Todos y cada uno de los costaleros en sus relevos comentaban y preguntaban con otros compañeros como habían realizado el trabajo. Además de aprovechar esos breves instantes de relevo para disfrutar de la otra imagen a la que no portaban. No dejaron de andar a un paso acelerado, por decirlo de alguna manera, hasta que no se aproximaron a las inmediaciones del centro de la ciudad. Ahí por Javier Sanz Reyes Católicos o General Tamayo fueron calles donde supieron demostrar todo el buen hacer cada una de sus cuadrillas. Acompañadas musicalmente por dos bandas que desde un primer momento desfilaron con ganas. No solo por el paso que llevaban, sino musicalmente hablando con un tono fuerte y claro.

Pero sin duda alguna el momento culmen se alcanzó a la vuelta al templo, cuando en esos últimos minutos de Domingo de Ramos se dejaban ver sus fieles por las calles del barrio de regiones. Con todos sus balcones llenos, a pesar de atravesar las manecillas del reloj la media noche.

Cuando ya las puertas se cerraron, la Hermandad despedía un año más lleno de gloria y de pasión, vivido no solo por todos los allí presentes, sino también por todas esas personas mayores, que desde sus casas aprovecharon la oportunidad para ver a la Madre y al Padre.

Con lágrimas derramadas por muchos hombres y mujeres por ver a la reina del barrio encerrarse. Ahora solo cabe esperar un año mas. Doce meses en los cuales la hermandad seguirá trabajando para demostrar a toda la población, que se trata de una agrupación de categoría, de primera clase en las calles de Almería.