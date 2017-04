Sentimientos profundos afloran

Estos últimos días ha tenido lugar, un acontecimiento único: la beatificación de 115 mártires que fueron perseguidos y asesinados durante la Guerra Civil. Este hecho insólito en Almería, actúa este año como preámbulo de la Semana Santa. Tanto cofrades como turistas empiezan a mirar al horizonte, con los dedos cruzados, expectantes ante la previsión del tiempo atmosférico, con la esperanza de que los fenómenos meteorológicos no estropeen unas fechas tan señaladas y podamos disfrutar por completo de unos días de celebración y descanso. Todas las hermandades están dispuestas, llevan un año esperando, no hay cabida para los nervios, hasta el último detalle está preparado y ha sido ensayado con antelación, probablemente sean los días más importantes del año para las cofradías y nada puede quedar en manos de la improvisación. Desde hace siglos estas instituciones conmemoran la pasión y muerte de Jesús, representando los últimos momentos de su vida, despertando todos nuestros sentidos con su puesta en escena; consiguiendo que una ciudad al completo, desde Adra a los Vélez, se reúna con devoción para disfrutar de esta tradición popular.

El Domingo de Ramos dará inicio a unos festejos que se convierten en el deleite de pequeños y mayores, donde el olor a incienso invadirá nuestras calles y los pasos, con sus respectivas figuras, se convertirán en nuestro centro de atención, hasta que el Domingo de Resurrección ponga el broche de oro a una semana inolvidable para todos. Sin lugar a dudas, son fechas especiales donde los sentimientos más profundos aflorarán en cada esquina, días para cumplir promesas, para pasar en familia; donde las calles se convierten en un hervidero de curiosos y aficionados.

Cornetas, tambores, trompetas y estandartes irán junto al paso, dando la bienvenida a las tallas que, con gesto cansado y dolido, mostrarán su magnificencia desde lo más alto a quienes la acompañan en su lento caminar. Los costaleros lucirán sus alpargatas y llevarán el ritmo que le marque su capataz, en armonía, bien compenetrados, subirán al cielo las figuras y lograrán que nos emocionemos agitando fuertemente las bambalinas de los pasos.

No importa si eres creyente o no, es imposible no estremecerse al escuchar una saeta, no hace falta entender su significado; es difícil no sentir nada cuando se mira el rostro de sufrimiento de la virgen, no es cuestión de fe, puede vivirse con mayor o menor intensidad pero nadie queda impasible. Son demasiados los estímulos que una procesión ofrece a nuestros sentidos, es un cúmulo de sensaciones que sólo entendería alguien que ya lo ha experimentado previamente, largos silencios que se rompen con aplausos, fieles que se santiguan tras tocar el manto, el juego de luces originado por las velas que portan los penitentes, lágrimas derramadas de satisfacción...

Es cierto que no todo lo que rodea a la Semana Santa tiene que ver con la religión, estos festejos también nos brindan momentos idóneos para descansar. La mayoría disfrutamos de un corto pero esperado y merecido descanso, unas breves vacaciones para desconectar junto a la familia, viajar o disfrutar con los amigos de unos días de asueto alejados del estrés, del reloj o de la rutina diaria. No existe mejor momento para terminar de leer ese libro que dejaste a medias o para ir a pasear.

Tampoco faltan en ningún hogar los platos y dulces típicos de la gastronomía popular, recetas de madres y abuelas que nos hacen rememorar nuestra infancia a través de un sabor o de un aroma, mostrando el lado más sabroso y al mismo tiempo imprescindible de esta festividad, pocos son los que resisten la tentación de no probar un rosco, una torrija o un arroz con leche. Del mismo modo, comer fuera de casa también se ha convertido en una tradición, y por tanto resulta complicado encontrar mesa en una terraza o en cualquier bar, de hecho la mayoría de hosteleros aprovecha estas fiestas litúrgicas para contratar más personal del habitual.

Quiera Dios que en la semana de reflexión más importante para los católicos, el tiempo acompañe y nos brinde una temperatura agradable, todo invita a pensar positivamente, gracias a nuestro clima envidiable.