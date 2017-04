Silencio rotundo al paso del Perdón

UNA de las hermandades más esperadas recorrió anoche las principales calles de la ciudad derrochando sobriedad, recogimiento y emoción a su paso. El Perdón volvió a reunir a centenares de fieles y devotos tanto a su salida como durante todo su recorrido que se prolongó durante poco más de las cuatro horas de duración. Un año más, el Colegio Sagrada Familia (SAFA) fue el lugar de quedada de los hermanos de esta corporación del Martes Santo almeriense para preparar la procesión en sus patios. Desde allí, a las 21:40 horas, se puso en marcha el guión, el cual se dirigió hasta la calle Caravaca, Avenida Santa Isabel, Plus Ultra, Moro, Sicardo, Ismael, Avenida Federico García Lorca, Granada y Humilladero hasta hacer su entrada en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso por la puerta de atrás, la del Baptisterio de Nuestra Señora del Santo Rosario, para directamente salir por la puerta principal a las diez de la noche, cuando se abrió la misma. Como marca la tradición, fueron los hermanos de Macarena quienes abrieron las puertas de San Ildefonso, al igual que en la jornada anterior, la del Lunes Santo, hicieron lo propio los cofrades del Perdón. Los tambores y timbales de Úbeda y Almería conocidos como `Esclavos del Bombo' abrieron el cortejo procesional delante de la bella Cruz de Guía con forma arbórea que precedía al desfile. El desfile procesional, compuesto por casi 300 penitentes revestidos con túnicas negras y escapulario del mismo color con cíngulos blancos, fue abierto por el tramo infantil, los cuales portaron las tradicionales varas de madera que fueron apoyando en cada paso y metro recorrido del itinerario. La guardería precedió a los penitentes que portaron faroles, los cuales permanecieron encendidos durante toda la noche ante la apacible jornada que se quedó en cuanto al tiempo se refiere. Una de las novedades de la hermandad para este año fue la bandera de tramo, la cual fue confeccionada por Javier Barranco en los Talleres Virgen del Consuelo de la capital almeriense. Desde el fondo del templo, la portentosa imagen de Palma Burgos comenzó a ser mecida por sus portadores descalzos. Con el toque de silencio , interpretado con un solo de trompeta, se puso el crucificado en las calles de Almería por segunda vez en prácticamente un mes ya que el pasado 4 de marzo la talla presidió el Vía Crucis General de Hermandades de Almería , el cual se celebró finalmente en el Convento de las Puras y no en la Plaza de la Catedral con motivo de la lluvia. La imponente imagen comenzó su procesionar revirando hacia la calle Nuestra Señora de las Mercedes, desde donde cayeron los primeros pétalos a su paso, hasta llegar a la calle Acosta para enfilar la siempre querida y agradecida calle Silencio. Espectacular fue, sin lugar a dudas, el paso de este Vía Crucis Penitencial de silencio por esta vía, desde la cual siguieron cayendo pétalos de rosas rojas al paso del Cristo del Perdón. Tras las andas que portaron a la talla se situó el Hermano Mayor de la corporación José Alberto Cobo, que se estrenó en su cargo, y el Consiliario de la Agrupación de Hermandades, José María Sánchez. Tras la presidencia, cientos de feligreses que acompañaron a la imagen durante todo su recorrido en riguroso silencio en No menos espectacular fue la llegada de la hermandad a la Puerta de Purchena y el paso por calle de las Tiendas, previa parada en la Iglesia de Santiago con los hermanos de la Soledad. La imagen hizo su entrada en la Catedral minutos antes de las doce de la noche. Igual de impresionante fue el paso del crucificado iluminado por los cuatro anchones con llamas por la calle Cubo. A las 00:30 horas la hermandad hizo su entrada en Carrera Oficial, abandonando esta a las una. La hermandad prosiguió por Cruces, donde se detuvo en su Casa de Hermandad y se le interpretó el toque de silencio, y Beata Soledad Torres para seguir por Acosta hacia Nuestra Señora de las Mercedes, haciendo su entrada pasados unos minutos de las dos de la madrugada con el toque del silencio.