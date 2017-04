Trabajo necesario que se hace en silencio

Llega la Semana Santa y en las hermandades se puede ver cómo trabajan a destajo para que en su día grande todo esté perfecto y tengan los menos contratiempos posibles. Pero no solo ellas también hay colectivos que desarrollan tareas en silencio para que todo salga como tiene que ser. La Policía Local de Almería trabaja desde hace tiempo en su dispositivo especial para que todo se desarrolle sin contratiempos. El trabajo viene de lejos. Como destaca Carmen López, intendente de la Policía Local de Almería, "nosotros llevamos trabajando en la Semana Santa un mes aproximadamente porque estamos analizando todos los itinerarios". "Se estudian -añade- las necesidades de señalización de tráfico porque ese es nuestro tema principal, el tráfico con motivo de los desfiles procesionales, la señalización, contratar una empresa que nos ayuda en esto, el personal que hará falta y además, llevamos haciendo vía crucis, ensayos de costaleros y traslado de imágenes desde febrero" y es que cada periodo requiere un esfuerzo diferente."El tema de los traslados, ensayos y vía crucis es que son muchos durante muchos días, no es que conlleve una dificultad en el tráfico que sea excesiva pero sí es mucho trabajo sobre todo en la última semana antes de que empiece la Semana Santa", ya que "esto conlleva para nosotros muchos recursos humanos que es nuestro mayor problema". Luego, en cuanto a la dificultad en Semana Santa, "los días que confluyen los desfiles procesionales donde por las vías que pasan son más conflictivos son el Martes y Jueves Santo".

Si hubiera que destacar algo, para Juan Antonio Garrido, subinspector de la Policía Local, "confluyendo con otras hermandades, el Domingo de Ramos está la de Los Ángeles que es la que más lejos viene porque la Estrella está más próxima, el Lunes Santo tenemos al Gran Poder que viene del Zapillo, el Martes Santo Coronación que viene de Los Molinos donde hay que cortar Carretera de Ronda, el Miércoles Santo es más llevadero aunque este año hay una nueva, el Jueves Santo llega la del Encuentro que viene desde Ciudad Jardín que además luego se divide y para tráfico hay que afinar más porque también cortan calles importantes, y el Viernes Santo todo se vuelve a quedar por el centro, por lo que a partir del Jueves Santo es cuando hay más tranquilidad".

Un dispositivo especial por Semana Santa conlleva varios pasos. Como explica López, "el día de antes se supervisan los itinerarios, que esté todo bien señalizado y desde por la mañana con los avisos pertinentes, se empieza a ver si los itinerarios empiezan a quedarse limpios, es decir, que no hay vehículos por esos sitios", además de que "ya dos o tres horas antes ya se retiran los vehículos con la grúa" y que "cuando sale la procesión la vamos acompañando para hacer los cortes pertinentes junto con la empresa que contrata Cultura que colabora con nosotros". Y es que "no solamente se trata de cortar el tráfico sino que también hay que desviarlo", señala Garrido, que recuerda cómo han cambiado las cosas con el paso de los años, "en los 70 se cortaba el tráfico y quien llegaba se quedaba ahí esperando a que pasase la procesión, hoy ya eso no se da y además es lógico, tenemos que ir anticipándonos y eso es posible por el despliegue que se realiza y todo el personal que colabora".

Como toda labor que afecta a una ciudad, el dispositivo también puede tener sus complicaciones. "La planificación de que los cortes se hagan de forma que no afecte al ciudadano y conductor" es lo más complicado para Garrido, que como es normal "al final siempre algo afecta ya que hay muchas procesiones y son muchos itinerarios, pero para evitar que afecte lo menos posible lo que se hace es que se han establecido como dos zonas, la Carrera Oficial, que se queda cortada cada día desde las siete de la tarde y a la vez se cortan las zonas de al lao para evitar que en el trasiego de hermandades se cree 'una bolsa', por lo que los residentes ya saben lo que hay y tienen que planificarse". Coordinar todo eso "también conlleva dificultad pero ya eso se va subsanando con mezcla de trabajo y experiencia", afirma el subinspector.

Algo que también hay que destacar es la colaboración de las hermandades en todo momento. "Tenemos hermandades que vienen de lejos que cruzan Carretera de Ronda o Las Almadrabillas y hay gente que tiene la obligación de desplazarse por trabajo o algo así, por lo que si las carreteras están cortadas poco tiempo mejor y esto lo conseguimos en colaboración con las hermandades, que se comprimen lo máximo que pueden antes de empezar con el corte", explica Garrido, que afirma: "En detalles de esos siempre han colaborado".

El dispositivo especial finaliza "el Domingo de Resurrección y ya luego en Jefatura se analizan los resultados, se toman notas de cosas que se pueden mejorar para otros años pero eso ya es otro tipo de labor", comenta el subinspector, que no se olvida de que quedaría "el desmontaje de todo el Paseo de Almería que también cuenta con nuestra colaboración".

Como consejo para que los turistas y almerienses disfruten sin contratiempos, la planificación y la cautela es lo más importante. "Yo aconsejaría y que tengan presente que se hicieran de algún programa de Semana Santa o se bajen alguna de las aplicaciones que hay, de manera de que vean cuándo son los recorridos sobre todo si piensan desplazarse hacia el centro, que vean por dónde pasan las procesiones", señala Garrido, que avisa también que "respecto a la mañana siguiente, que tengan presente cuando estén circulando que habrá mucha cera por la calzada".