Con amor fraterno

Vamos llegando a la recta final de nuestra Semana Santa que no quita que la sigamos viviendo con menos intensidad sino todo lo contrario, pues es en estos días más que nunca cuando recordaremos el gesto tan maravilloso que hizo Jesús por todos nosotros y que es la principal razón por la que todos los años hacemos lo que hacemos por estas fechas, semanas arriba o semanas abajo, llamémosle mes de marzo o mes abril. Ocurre además que hoy Jueves Santo celebramos el Día del Amor Fraterno y por lo tanto, no está nunca de más que repasemos nuestras relaciones con el prójimo.

Parece que está al orden del día castigar al que tengo a mi lado, sea con violencia física o verbal, ignorándole no acudiendo a su llamada o acudiendo a la misma pero demostrando siempre que no estamos a gusto con esa situación y que vamos por compromiso. Seguro que no hacen falta ejemplos concretos pues se nos viene a la mente imágenes como las 'batallas campales' que hemos podido ver en televisión de padres peleándose a golpe limpio mientras que sus hijos querían solo pasárselo bien jugando al futbol, los asesinatos por violencia de género o los atentados y guerras que vemos en televisión que tienen lugar en todo el mundo y que son muestras de todo lo malo que las personas somos capaces de hacer.

Pero lejos de justificar cualquier acto de estos, si es que tienen justificación, no es malo recordar siempre que no son los demás los que pueden cambiar el mundo sino que es uno mismo el que tiene que tener intención de ello, el que debe de estar dispuesto a cambiar y empezar esa 'transformación' de la que siempre nos estamos quejando de que nunca llega. Hoy es un buen día para recordar que si queremos, podemos construir un entorno mejor pues no hacen falta grandes locuras para ello, simplemente basta con empezar con pequeños gestos que multiplicarán su efecto por mil si realmente salen del corazón.

Una mirada, un abrazo, un beso, un mensaje preguntando qué tal estás, una llamada para preguntar si todo va bien, escuchar, estar donde nos necesitan con buena predisposición, evitar palabras que sabemos que van a ser hirientes, ofrecernos a hacer algo que sabemos que va a ayudar al que está a nuestro lado… esto y miles de cosas más podemos hacer para empezar a cambiar el mundo, nuestro mundo. Porque aunque sabemos que vamos a tener personas que siempre van a estar ahí y que nunca o casi nunca nos van a fallar, siempre es bueno demostrarle lo importantes que son para nosotros pues una relación, sea de pareja, familiar o fraternal, siempre hay que cuidarla y seguir regándola.

Tenemos una cita con el amor fraterno. De hecho siempre es bueno citarse con él siempre, cimentar una relación de la que saldrán consecuencias más que positivas y que aunque tengamos baches o momentos mejores o peores en nuestro caminar de la vida, a buen seguro las consecuencias que tendremos de 'ser activos' en este sentido no nos dejarán indiferentes y la semilla que plantemos no hará otra cosa que dar frutos sanos y que mejorarán la salud del mundo, de nuestro mundo, del que estamos viviendo.