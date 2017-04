La ciudad acudió al tradicional Encuentro

Cuando el majestuoso sol radiante de la tarde de ayer caía bajo el horizonte de nuestra amada tierra, dejaba ver tras de si varios desfiles procesionales. Momento poco común de poder observar, de esta manera nuestra Semana Santa. Caída en unas fechas bastantes tardías éste año. Pero no por ello ha empañado el poder relajarse viendo las imágenes de la Hermandad del Encuentro en torno a las 18:45 horas. Justo cuando salieron poco a poco todas ellas a la enorme Plaza de España, donde el barrio de Ciudad Jardín esperaba con asia ver a sus imágenes ya en la calle. Justo en el instante cuando tocaron la marcha real, los nervios ya dejaron de sentirse en todos los penitentes ataviados con túnica, capa, peto y capirote en sarga morado. Detalle también el de las portadoras de Santa mujer Verónica pues cambiaron su uniformidad de camisa blanca a túnicas como los penitentes color morado con cíngulo rojo. Justo entonces la corporación tiraba rumbo hacia el centro de la ciudad a buen ritmo, con los nuevos estrenos que realizo la corporación. Estrenos tales como; Donación de los costaleros de las potencias para Nuestro Padre Jesús Nazareno bañadas en plata, realizadas por Orfebrería Castilleja de Sevilla. Un nuevo juego de cuatro ciriales y pértiga en madera para el paso del Nazareno, obra del ebanista Francisco Manzano Fernández en Almería. Restauración de las jarras ademas de la adecuación y reforma de los respiraderos de la Virgen de la Amargura. También estrenaron nuevos petos y 30 capas de nazareno para completar los propios equipos. Mientras poco a poco y como hormigas que acuden a las migas de pan, una ingente cantidad personas provenientes de todas direcciones querían buscar un hueco en la Plaza Circular, que presentaba un aspecto inmejorable. Para que en poco mas de media hora se encontrase atestada por completo, no solo por almerienses, asimismo por personas venidas desde fuera de la provincia. Justo en el momento en el que ya no cabía ni un alma en ella, una gran afluencia tomara posición en la propio Paseo de Almería para ver el ascenso que se realizaría por en el. No pudo faltar como tradicionalmente se ha realizado anteriormente en la puerta del gran hotel esa saeta a la Virgen de la Amargura realizada por Alfonso Salmerón. El tradicional encuentro que le da nombre a la hermandad se produjo con Nuestro Padre Jesús el Nazareno, dorado que realizó Juan Lorente Sánchez. Con el nuevo detalle del canto de saetas justo en el punto de encuentro que hicieron brotar los aplausos y olés de todos los allí reunidos. Interpretaciones a la voz de Rocío Zamora y Ana Mar, todas unas artistas dentro de este mundo. Cantos que no cesaron en ese punto, si no más adelante en la esquina de calle Arapiles con calle Gerona. Punto en el cual se llegaron a realizar diversas interpretaciones.

Tras la aprobación de la junta directiva de la Hermandad el pasado mes de noviembre, María Santísima de la Amargura, cuenta con un nuevo capataz. Se trata de Martín Cayuela Ruiz, que con una larga trayectoria ligada al mundo cofrade y más particularmente al de la trabajadera. Desde el año 1992 hasta el año 2007 como costalero, en Nuestra Señora del Amor y la Esperanza y ademas de Nuestra Señora de los Dolores. Desde el 2008 como auxiliar del paso de palio en Estudiantes.