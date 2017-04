"Las cofradías llegan a sitios donde los párrocos no llegamos"

-este es un momento especial del año el que nos toca vivir, ¿crees que los cofrades sabemos plasmar esa fe y devoción?

-Estoy convencido y lo reconozco cada vez más la fe y la devoción con la que trabajan los cofrades. De hecho, con las procesiones de Semana Santa y el trabajo de las hermandades el evangelio llega muchas veces a personas y sitios donde muchas veces los párrocos y las parroquias no podemos llegar, por lo que es un medio de evangelización muy grande que tiene mucho potencial.

-¿Cómo aconsejarías a los cofrades que vivan esta Semana Santa?

-Pienso que tienen que vivirla desde su devoción, que aquello que les mueva sea su fe, así que con los ojos puestos en su imagen, que su imagen los lleve hacia el Señor y al Evangelio, lo que le hará que trabajen y que el cansancio de estos días lo puedan vencer con ilusión, puedan tomarse cada procesión y cada salida como un momento de estar con el Señor y aunque les ocupe mucho tiempo, que se acuerden también de los Oficios porque tenemos que estar llenos de Dios para poder luego comunicarlo a los demás. También que lo vivan en comunidad. Lo bueno de ser una hermandad es que la fe y la devoción no la viven solos sino que la viven juntos.

-Con las experiencias que has tenido con las cofradías, ¿qué es lo que más resaltarías?

-Yo destacaría que hay cosas que son desconocidas. De las hermandades se ve solamente cuando están en la calle, pero el trabajo serio de una hermandad es durante todo el año y es un trabajo que no se ve. Nosotros solo vemos la punta de ese iceberg, pero tiene un trabajo y un esfuerzo que solo el que está dentro los entiende. También destaco no solo su trabajo sino la gran aportación que hace a la Iglesia porque hay en muy pocos sitios que te puedes encontrar en las iglesias con tanta gente joven como me he podido encontrar yo cuando he asistido a algunas eucaristías de hermandades o el quinario del Cristo de la Sentencia cuando asistieron los costaleros y había gente joven. Por lo que destacaría su trabajo que es continuo durante todo el año y su labor apostólica que la valoro mucho.

-Imagino que los jóvenes cofrades podrán participar en las actividades que ofrece la Pastoral Juvenil, ¿qué es lo que tendremos en las próximas fechas?

-A todos los jóvenes cofrades los invito a venir al Encuentro Diocesano de la Juventud que será el 5 y 6 de mayo para que compartan con nosotros sus vivencias y experiencia de fe y que luego también se enriquezcan con los distintos carismas y formas de vivir nuestra fe que tienen otros jóvenes de nuestra Diócesis. En verano, tenemos dos encuentros: uno en el que viajamos a Taissé (Francia) donde invito a los jóvenes que quieran tener un encuentro más especial y cercano, profundo e íntimo con el Señor ya que en esta comunidad se vive una forma de orar muy especial que a todos nos acerca a Cristo; y en agosto tendremos el Camino de Santiago del 7 al 14 de agosto donde haremos en camino francés donde conoceremos lugares fantásticos de Galicia, probaremos sus comidas y sobre todo peregrinaremos con otros jóvenes a Santiago. Tendremos nuestros ratos de andar para conseguir 'la compostelana' y también nuestros ratos de oración y convivencia y el abrazo final al apóstol con lo que ello conlleva. Así que están todos cordialmente invitados.