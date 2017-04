"La cuadrilla de los Dolores se está reconstruyendo"

-¿cómo llegas a ser auxiliar del Cristo de la Buena Muerte?

-Bueno tengo que agradecer a Antonio Andrés Díaz Cantón la confianza depositada en mí e incluirme en su equipo de trabajo. Desde el año 1993 desde que comenzamos a cargar juntos como costaleros en la Oración en el Huerto y desde ahí hasta ahora hemos mantenido una estrecha relación no solo de trabajo si no de amistad. Cuando le nombraron capataz general de la Hermandad de las Angustias, me comunicó su proyecto y propuesta, al cual acepté sin dudar.

-¿Llevas o transmites la disciplina militar cuando tienes bajo tus órdenes a civiles y no a militares como ocurre en este caso?

-Pienso que la disciplina es parte de la vida, no solo forma parte de las fuerzas armadas. En cualquier trabajo o estudio existe y es fundamental. El costalero cuando realiza su trabajo ha de hacerlo correctamente, haciéndose la ropa bien, cumpliendo una serie de horarios, obedeciendo una serie de ordenes debajo del paso. También tiene que saber respetar la figura del jefe de cuadrilla y por supuesto la de su capataz y auxiliares. No obstante los costaleros no son legionarios, y no es la misma manera de trasmitir, obviamente.

-¿De cara a futuro te planteas realizar algunos cambios en alguna de las dos cuadrillas?

-Por ejemplo, en la Hermandad del Santo Entierro se está reconstruyendo una cuadrilla que se deshizo. Actualmente se están realizando una serie de modificaciones en ella, para beneficio de la propia cofradía como de los costaleros.

-¿Cómo te sientes cuando un costalero no avisa de su asistencia por acudir al ensayo de otra hermandad?

-Me sienta mal pues en otros periodos de mi vida cuando me encontraba fuera de la ciudad, he recorrido 1200 kilómetros para ensayar con la Oración en el Huerto o Santa Cena. Hoy en día veo, en algunas personas, falta de compromiso. Pero si el costalero lo ha avisado no hay ningún problema, denotando ser una persona responsable. Confió en que como cristiano, diga la verdad. A día de hoy en Almería hay muy pocos costaleros y muchas cofradías.

-¿Se nota el cansancio del costalero el Jueves y Viernes Santo?

-Si, indudablemente. El costalero que carga estos días normalmente se trata de una persona que viene de cargar en una o dos cofradías anteriormente. Por supuesto no es lo mismo salir un Domingo de Ramos que un Viernes Santo. Otro problema que tiene nuestra ciudad es que un gran número de cofrades, cuando llegan estos días de la Semana Santa prefieren marcharse a otras ciudades, en vez de colaborar a hacer un poco más grande nuestra Semana Santa. Hay que participar en las procesiones de estos días tan importantes de la semana, por ser si cabe los más importantes y engrandecer la Semana Grande Cristiana.

-Háblanos un poco sobre la cuadrilla de los Dolores

-Esta cuadrilla la forman estupendas personas que trabajan bien a pesar del inconveniente que tiene el salir el Jueves y Viernes Santo. Se trata de una cuadrilla mixta formada por unos 35 costaleros.