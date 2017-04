La dolorosa reina en las calles velezanas

Día de oídos cansados y orejas doloridas de auriculares. Jornada de radio. Las malas noticias son las primeras en llegar. El Cerro no sale, ni los Estudiantes, ni San Esteban... Un estribillo de ilusiones frustradas que fueron hilvanando un Martes Santo donde muchos cofrades bebieron el cáliz amargo de unos pasos que no se movieron de su templo, de dobladillos de capas que sólo conocieron la humedad de un suelo donde la cera y el agua se daban la mano en una peligrosa comunión para cualquier viandante. La única ilusión se esfumó en San Lorenzo tras una frustrada salida que ya es tema de avivado debate para días venideros.

Definitivamente es la semana de los porcentajes de lluvia. El lunes, un 35%. Ayer, un 75%. Y así continuará la fiesta, con jornadas estigmatizadas por una cifra y un tanto por ciento. Hoy es del 30%. Y a partir de mañana mejor ni pensarlo. Junto a ello, una clase de meteorología. Los sevillanos -aunque sólo sea una vez al año- sienten curiosidad por esta ciencia y los hay que hasta se creen doctores en cuestiones de tormentas, anticiclones, entradas de borrascas y otros aspectos atmosféricos. Raro es que alguien no diserte estos días