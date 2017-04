La misión para que todo luzca perfecto

Nadie duda de que sacar una procesión a la calle es producto de un gran trabajo realizado durante todo el año que requiere la colaboración de cuantas más manos mejor, por lo que toda ayuda es siempre bien recibida en el seno de las hermandades. Pero si hay alguna parte dentro de la composición de las hermandades que quizás requiera mayor dedicación ya que es lo que si está en perfecto estado pasa desapercibido pero si no lo está destaca, son los enseres propios de cada cofradía que requieren un mantenimiento y limpieza previa para que estén en óptimas condiciones cuando tengan que ser usados.

Limpiar los enseres conlleva dedicación y muchas horas de trabajo. Como señala Javier Marín Benavides, segundo prioste del palio de Desamparados, "el trabajo bien hecho siempre requiere mucho tiempo y compromiso", algo que corrobora el prioste primero de Prendimiento, Javier Marín, "la verdad que para que podamos ver todo como reluce el día de la procesión, lleva un gran trabajo detrás, aproximadamente un mes antes se empieza con la limpieza a fondo pero durante todo el año se tiene un mantenimiento para tener una conservación óptima", y que no da lugar a dudas Javier Barranco, diputado de Cultos del Silencio, "sí, bastante, pero no solo durante la Cuaresma sino durante todos los meses del año, básicamente en las hermandades no paramos y cuando terminamos con una cosa empezamos con la siguiente, no hay tregua".

Todo proceso tiene sus momentos más delicados o que cuestan más, pues según la forma o tamaño que tengan determinados enseres la labor de limpieza será más o menos difícil. En este sentido, para el prioste segundo de Desamparados, "todo cuesta mucho trabajo pero lo más complicado son los candelabros de cola", mientras que desde el punto de vista y "experiencia propia" del prioste de Prendimiento, "la pieza más complicada de limpiar serían los respiraderos del palio de la Merced ya que tiene muchas piezas de orfebrería y por los relieves que lleva".

Así, para Barranco y a la hora de fijarse en otras partes, la palabra podría ser otra, "costar no, laborioso de limpiar la orfebrería, es lo que más tenemos y lo que más tiempo requiere, quizás lo más complejo de limpiar sean los bordados y tejidos, tanto por la cera que les cae, el roce con otros enseres, arreglos, limpieza, etcétera".

La ayuda de los hermanos de cada cofradía es imprescindible, pues para desarrollar este tipo de trabajo cuantas más manos disponibles haya muchísimo mejor y más cunde. "Como en todas las tareas y labores que se desempeñan en la Hermandad, la colaboración de los hermanos es fundamental y en nuestro caso destacar sobre todo la labor y el compromiso del grupo Joven de la Hermandad", señala Marín Benavides. Por su parte, para el prioste de Prendimiento es algo "muy importante la ayuda de todos los hermanos a la hora de la limpieza y montaje, además tenemos un grupo de colaboradores muy activo todo el año para el mantenimiento", que no se olvida de que "hay que ser agradecido ya que se sacrifica tiempo personal y por lo cual hay que agradecer siempre la ayuda, siempre mandamos mensajes de agradecimiento a todos los que vienen a colaborar".

Además, hay que destacar también que los colaboradores saben comportarse y son conscientes de que lo que tienen en sus manos es muy valioso, por lo que obedecen a la perfección las directrices que les dan para limpiarlo todo, "es imprescindible y agradecida la ayuda si, pero cuidando mucho las órdenes y detalles de quien maneja esos enseres y conoce como limpiarlos", afirma Barranco.

Técnicas hay muchas para limpiar los enseres, pero si hay alguna que se podría destacar para Marín, sería "usar un trapo de algodón y frotar mucho, además se suele usar un limpia plata y cepillos de pelo suave para no arañar y a la vez sacar lo que pueda haber quedado incrustado, y por supuesto el decapador para quitar la cera".

Y siempre hay que ponerle ese toque especial como afirma el segundo prioste del palio de Desamparados, "sí es verdad que existen a día de hoy muchos tipos de productos y procedimientos, pero sobre todo lo más importante es trabajar con mucho cariño e ilusión".

Con todo hecho, ya solo queda disfrutar del trabajo bien hecho, que es producto de muchas horas y dedicación por lo que no habría nada en particular que destacar, "orgullo por el trabajo realizado, por lo que hay que destacar el conjunto completo del paso de palio", señala Marín Benavides, algo que corrobora Marín, "no hay nada en particular, ya que todo el conjunto nos deja satisfechos ya que vemos que desde la cruz de guía al palio todo va impoluto".