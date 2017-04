"Ser músico cofrade es algo muy vocacional"

-¿necesitas algún ambiente especial para componer sus nuevas piezas?

-Pues sí. Para componer necesito tranquilidad, necesito silencio y que no tenga, en ese momento, nada externo que me influya. Normalmente suelo componer en mi habitación y a horas donde nadie me pueda molestar, normalmente de madrugada. Suelo dejar varios meses entre una composición y otra para que no se vean influidas las unas por las otras.

-¿Qué sientes cuando en un desfile procesional o concierto se toca alguna composición tuya?

-Cada vez más me voy acostumbrando a que mis marchas suenen en la calle. Cierto es que siempre pasas nervios porque, como creación tuya que es, siempre quieres que esté perfecta en cada momento, pero como normalmente compongo para la Banda de Música Los Iris de Instinción, sé que mis marchas están en buenas manos.

-El pertenecer a una banda, ¿es algo de vocación o se hace con el tiempo?

-Ser músico, sin duda, es algo vocacional y el que es músico cofrade más aún. Nos tiramos todo el año con la locura de la Semana Santa en la cabeza, horas y horas de ensayo, horas y horas de conciertos, horas y horas en la calle, detrás de los pasos, para emocionar y alegrar a los cofrades. Pertenecer a una banda es diferente, como en cualquier faceta de la vida, cada músico busca el sitio ideal para desarrollarse como instrumentista/compositor, en el que haya buen ambiente y buenas formas.

-¿Cuál es la época que más puede costar para un músico de banda?

-Para mí, la época que más me cuesta es precisamente la Cuaresma y la Semana Santa. Es un tiempo que me encanta y que estoy esperando todo el año, pero el desgaste físico es muy fuerte, muchas horas de autobús, muchas horas de ensayo y muchas horas en la calle detrás de nuestros pasos.

-¿Has cumplido todos tus sueños musicalmente hablando o te quedan algunos?

-Algunos sueños sí que he cumplido. He tenido la suerte de poner música a mi Reina de los Molinos y que durante dos años, la primera marcha que se escuche en la calle el Martes Santo sea mía. He podido componer una marcha para Sevilla (Dulce Madre del Rosario y Esperanza, 2016), cuna de la Semana Santa y encima, he podido interpretarla en la capital hispalense junto a mi Banda de Música Los Iris de Instinción, un honor para cualquier músico. He compuesto una marcha (Un motivo para la Esperanza, 2017) dedicada a todos los enfermos de cáncer, marcha basada en experiencias personales y que, gracias a Dios, está teniendo mucha repercusión. Estoy dirigiendo la Agrupación Musical Virgen de los Dolores de Águilas (Murcia), una banda que me gustaba desde hace mucho tiempo, actualmente tiene unos 70 componentes y que poco a poco van cogiendo un nivel bastante bueno. Me quedan muchos sueños, pero esto es un camino que hay que recorrer poco a poco y siento que debo disfrutar de cada paso que doy.