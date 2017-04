"Tengo pendiente fotografiar a mi Merced y a mi Soledad"

-¿cómo empezó su pasión por la fotografía cofrade?

-Mi afición por la fotografía cofrade empezó en los años 1991-1992 donde era costalero de la Hermandad de la Soledad y me gustaba participar mucho con fotografías y vídeos en sus publicaciones, vídeos que hacía para mí y luego los compartía o los veíamos con los costaleros y amigos que por aquellos entonces nos juntábamos.

-¿Qué cuesta más, ponerse debajo de un paso, delante como capataz o intentar realizar una buena fotografía?

-Desde mi punto de vista, lo más complicado es ponerse delante de un paso y ser capataz ya que conlleva mucha responsabilidad por la gente que llevas debajo. Tú como costalero has adquirido muchos conocimientos pero a día de hoy sigues aprendiendo y te falta mucho, entonces al igual que la fotografía que es una cosa que se aprende con libros y técnica, costalero uno puede nacer y se va formando, como capataz pasa exactamente igual pero es mucho más complicado sobre todo por la responsabilidad de la gente que diriges y que llevas. Si no sabes formar un equipo, ser un líder y animar a la gente a vivir con intensidad el paso que lleva pues realmente es muy complicado.

-¿Hay alguna fotografía que le gustaría hacer y que todavía no ha conseguido?

-Evidentemente sí hay fotografías a día de hoy que me quedan pendientes por hacer. Son las de las hermandades en las que yo he salido o sigo saliendo como son mi Virgen de la Merced que me gustaría fotografiarla algún día en la calle y poder sacar un cartel mío en la Hermandad del Prendimiento, y sobre todo la Soledad que tiene instantáneas preciosas en cualquier calle del Casco Antiguo y a día de hoy me es imposible poder realizarlas por ir delante del paso e incluso cuando he sido costalero en cualquiera de los dos pasos de la Hermandad. Esas serían entre otras muchas las fotografías que me quedarían por hacer porque hay otras de pasos en los que he salido como la de la Virgen del Consuelo que este año ya no salgo, hermandades del Jueves Santo que les podré hacer fotografías.

-¿Ha evolucionado la manera de hacer fotos cofrades estos años?

-Creo que sí ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hemos pasado de una fotografía analógica a la digital, donde creo que la dificultad residía mucho más en la analógica porque se disparaban fotografías donde uno tenía sus conocimientos y no se sabía lo que podía salir ya que había que medir la luz y era muy complicado, mientras que hoy se juega con la ventaja de lo que es la fotografía digital. Pero en cuanto a lo que es la fotografía en sí, se buscan otros puntos de vista, otros encuadres y enfoques, no se mira solamente a una imagen sino que se buscan más detalles… creo que sí, que ha evolucionado y bastante a positivo, sobre todo en la cantidad de fotografías que se hacen y la calidad como por ejemplo se han visto en los carteles.

-¿Cómo definiría la Semana Santa almeriense en una instantánea?

-Creo que es muy complicado en una instantánea definir o mostrar nuestra Semana Santa, pero sí sería una fotografía en la que hubiese mucha luz, mucha frescura y colorido, mucha intensidad y sobre todo donde se mostrase el poderío de las imágenes que tenemos, que son de categoría.