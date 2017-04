No es un sábado más

YA casi la tenemos aquí, ya se puede sentir ese nerviosismo previo de que todo el trabajo realizado durante más de un año, porque en este 2017 la Semana Santa ha caído más tarde respecto a 2016 en la que se celebró en marzo, se verá plasmado y expuesto en la calle en muy pocos días o en horas para determinadas hermandades. Hoy es un día especial para los cofrades de Almería y provincia ya que huelen más que nunca a incienso, sienten muy cerca los tambores y tienen prácticamente preparadas sus túnicas o trajes para ponérselos en breve. Hoy es Sábado de Pasión y como tal, nos preparamos para revivir una pasión muy especial, la de Jesucristo, Y que en una semana nos volverá a recordar por qué dio la vida por nosotros. Para algunas hermandades, las que saldrán mañana, hoy es el día de pulir detalles, arreglar pequeñas cosas, repasar todo para que no haya ningún incidente de última hora y que quede todo listo para realizar su estación de penitencia. Posiblemente, las casas de hermandad de La Borriquita, la Santa Cena, Los Ángeles y La Estrella estén a pleno rendimiento donde los nervios y el querer dejar todo listo se mezclen con las ganas e ilusión de volver a vivir a un día grande con sus hermanos y los fieles que salgan a la calle para acompañarles. Hoy toca encender velas, coser los últimos detalles, realizar el retranqueo o comprobar que las trabajaderas de los pasos están correctamente y sobre todo, mirar mucho a las imágenes que en lo más alto del paso están ya puestas escuchando los rezos que les brindamos para que todo salga bien en general y que sigan dándonos fuerzas en nuestro día a día. Pero al igual que es la previa para muchos, para dos hermandades en concreto estas vivencias ya han quedado atrás, ya están preparadas para vivir su día grande y aunque todavía no pasen por Carrera Oficial, realizarán hoy su estación de penitencia particular por su barrio. La Hermandad del Calvario ya no está y la podremos ver este Miércoles Santo, pero hoy el Sábado de Pasión tiene mucho que decir y en concreto, El Camino y La Unidad saldrán a la calle dispuestos a `hacer entrar en capilla' a todos los cofrades y fieles con sus salidas, volverán a hacer agudizar el oído de muchos con sus sonidos, volverán a perfumar las calles de incienso y harán que Estas vivencias se quedarán atrás y hoy es el día grande para dos corporaciones volvamos a ver a los penitentes acompañando a sus titulares por las calles. Señores, esto ya ha empezado. Hoy no es un sábado más. Hoy no haremos las mismas cosas que tenemos por costumbre hacer en este día de la semana, o si las hacemos las acompañaremos con algo especial. Hoy toca meter en nuestra chaqueta un pequeño librito, ese que durante toda la semana nos hará de guía para que no perdamos detalle de las hermandades que procesionarán por las calles almerienses siempre que nuestra memoria le dé permiso ya que esta activa su `chip' y se acuerda año tras año del recorrido que realizan y de todo lo que acontece. Esto, más que una previa ya se puede palpar, todo el tiempo que llevamos esperando ya está aquí y ahora, lo que toca es volver a llenarse de sensaciones, vivencias y momentos para que esta Semana Santa 2017 sea única.