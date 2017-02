"Muy pocos casos anulan la matrícula por falta de recursos"

La vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería, ha concedido a Diario de Almería una entrevista en la que la conversación ha versado sobre las ayudas con las que cuentan los alumnos del campus para poder afrontar sus estudios superiores, atendiendo que muchos de ellos residen lejos de casa.

-¿Cuántas becas de carácter general ha tramitado este año la Universidad de Almería?

Trabajamos en poner en marcha en unas ayudas para situaciones sobrevenidas"

-Este curso se han tramitado prácticamente el mismo número que en cursos anteriores. En concreto, un total de 6.307 solicitudes. Aproximadamente, el 45% de estudiantes matriculados en la UAL solicitan beca de carácter general.

-Del total de estudiantes, ¿cuántos han recibido beca?

-Según los datos provisionales del MECD, a fecha 27/2/17, se han concedido un total de 4.124 beneficiarios. A éstos habría que añadir las 317 becas correspondientes a la convocatoria Becas UAL-Matrícula Junta de Andalucía. Eso hace que el 31,8% de los alumnos de la UAL reciban ayudas destinadas al pago de su matrícula universitaria.

-¿Han atendido casos este curso de alumnos que hayan tenido que dejar la carrera al no concederle una ayuda para sus estudios?

-Por parte del Vicerrectorado, cuando se detecta cualquier caso de alumno que no puede hacer frente al pago de su matrícula se interviene con todos los medios disponibles, estudiando su situación concreta para los recursos económicos o los fraccionamientos y/o aplazamientos de pagos para que no tengan que abandonar la titulación. Los casos de abandono suelen ir relacionados con errores en la elección de la carrera; por ejemplo, hemos tenido 24 estudiantes, la mayoría de primer curso, que habiendo obtenido Beca MECD han renunciado a la misma porque la carrera no era de su agrado.

-¿Al llegar las ayudas a mediados de curso, hay casos de estudiantes que ante la falta de recursos anulen su matrícula?

-Son muy pocos casos los que anulan la matrícula por falta de recursos, ya que intervenimos desde el Vicerrectorado de Estudiantes como hemos explicado. Debo de aclarar que si el alumno anula la matrícula, debe de devolver el importe total de la beca, ya que no hace uso de la misma para sus estudios.

-¿Aprecian desde su vicerrectorado que los estudiantes sienten que cada vez es más difícil optar a una beca?

-Es cierto que muchos estudiantes tienen dificultades para afrontar el esfuerzo económico que implica la matrícula de un curso académico. Nosotros trabajamos las políticas de becas y ayudas, junto con la adecuada planificación de matrícula. Conscientes del esfuerzo económico de nuestros estudiantes hemos reforzado nuestra política de información y orientación a los estudiantes para que planifiquen bien la matrícula y, en la medida de sus posibilidades, mejoren su rendimiento académico para evitar los costes que suponen las segundas y sucesivas matrículas. Junto a la adecuada planificación, invitamos a nuestros estudiantes a que, se informen de las becas que tienen a su disposición.

-¿Ustedes han incrementado las partidas de becas?

-Hemos aumentado el presupuesto de todas las partidas destinadas a becas y ayudas, tanto de matrículas como de desplazamiento, de excelencia, residencia, idiomas… por lo que entiendo que en la UAL, casi el 40% de los estudiantes tienen ayudas de distinto tipo.

-Este año, crearon la Beca UAL de Residencia, ¿Han concedido las 23 becas que se ofertaban?

-En total han sido 40 las plazas de residencia ofertadas, y en este momento hay 39 ayudas concedidas. Es una beca importante para nuestros estudiantes porque les permite no sólo disfrutar de alojamiento gratuito mientras realizan sus estudios, sino también de un régimen de manutención de pensión completa y en un establecimiento totalmente nuevo y adaptado a sus necesidades.

-Otra beca qué gestionan con el MEC es la de Colaboración en Departamentos. Este curso se han oferta 29. ¿Considera que son suficientes?

-Estas becas de colaboración se destinan a facilitar la incorporación de los estudiantes universitarios del último curso en los departamentos, en régimen de compatibilidad con sus estudios y con fines de investigación. Aunque el número no es elevado, sí es acorde al número de plazas que ofertan otras universidades andaluzas, como Cádiz (24), Huelva (24) o Jaén (32). Y no podemos olvidar que van destinadas a estudiantes de último curso de grado. A mí me gustaría que se diesen más, pero como en todas las modalidades. El carácter de la misma es fundamental en una universidad, tanto para los departamentos como para los estudiantes, ya que permite a éstos tomar contacto con tareas de investigación especializadas y directamente vinculadas con los estudios que están cursando, al tiempo que se les ofrece la posibilidad de ampliar sus conocimientos y concretar sus intereses para la posible incorporación a futuras tareas docentes o investigadoras.

-Ya hay propuesta de concesión de ayudas de desplazamiento interurbano a los estudiantes de grado, ¿Cuál ha sido la ayuda total concedida este curso? ¿Cuántos alumnos se han beneficiado?

-La verdad es que ha sido la beca más solicitada en el curso 2016-2017, lo que pone de manifiesto que el gasto de nuestros alumnos en transporte para realizar sus estudios es elevado. Se han beneficiado con estas becas 155 estudiantes, sin olvidar que son datos provisionales. A estas becas se han destinado 25.000 euros. Con esta ayuda queremos facilitar como institución, como también solicitamos de otras, el acercamiento de nuestros estudiantes al campus.

-¿Qué nos puede contar sobre la convocatoria de Ayuda Social dirigida a aquellos estudiantes que se encuentren afectados por circunstancias socio-familiares de especial gravedad?

-Esta convocatoria tiene como fin atender la difícil situación social que viven algunos miembros de nuestra comunidad universitaria y ayudar así a paliar un poco su situación. La convocatoria se destina, en este punto, a atender circunstancias que se pueden considerar de especial gravedad y pueden dificultar la continuación de estudios de estos alumnos, como son las situaciones de orfandad, discapacidad, adicciones, fallecimiento de familiares, etcétera, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

-Junto a todas estas ayudas, ¿qué otros recursos tiene su Vicerrectorado para ayudar a los estudiantes durante sus estudios?

- De una parte, estamos poniendo en marcha unas ayudas por situaciones sobrevenidas, que deben ser entendidas como un apoyo para continuar los estudios, e irán dirigidas a aquellos estudiantes de la UAL que se encuentren en una situación económica precaria o una situación de desestructuración social o familiar como consecuencia de una situación sobrevenida. En estas ayudas primará para su concesión el criterio de necesidad, atendiendo a la situación antes mencionada que pueda afectar a la evolución académica del estudiante. Y de otra, no podemos olvidar la nueva convocatoria de becas de excelencia, dirigida a premiar el esfuerzo de los alumnos de nuevo ingreso (que en el próximo curso se hará extensiva también a los que continúen estudios) que tienen un mejor expediente académico en cada una de las ramas de conocimiento de las titulaciones que ofertamos, cuya ayuda no es sólo económica sino también formativa. A esta última hemos destinado 10.000 euros, más el importe de los cursos de formación en competencias lingüísticas