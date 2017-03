Cecilio Giménez habla del cerebro, 'ese gran desconocido'

El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, Cecilio Giménez, ha pronunciado este viernes 10 de marzo una conferencia sobre las patologías asociadas y las nuevas dianas terapéuticas de las bases moleculares en la neurotransmisión, en la Universidad de Almería.

El investigador ha explicado que la corteza o memoria asociativa es hoy por hoy una de las más desconocidas del cerebro "estas áreas primarias que son sensitivas están integradas entre sí a través de unas redes neuronales todavía bastante desconocidas. Nosotros hacemos cosas mecánicamente que creemos que son naturales pero nada más lejos de la realidad, olemos un perfume y recordamos a una persona, vemos un paisaje y nos recuerda a una situación, este tipo de cosas que creemos que son naturales no tienen nada de natural, son conexiones de unas áreas con otras verdaderamente extraordinarias".

La conferencia forma parte del programa de los Viernes Científicos de la UAL

Giménez ha puesto de relieve que la memoria o corteza asociativa es tema de estudio en la mayoría de neurólogos "les voy a contar una anécdota que me ocurrió en la consulta de un reconocido neurólogo, se trata de una madre que había perdido el patrón de reconocimiento de cara y, de hecho, se ponía su hijo delante de ella y no lo reconocía, pero si su hijo venía por detrás y le decía hola mamá lo reconocía perfectamente. El reconocimiento del patrón de cara en este caso y el reconocimiento de la voz que son cosas que parecen naturales no tienen nada que ver y son origen de bastantes patologías relacionadas con la memoria o corteza asociativa".

Actualmente, el trabajo del laboratorio se dedica al estudio de las bases moleculares de la esquizofrenia en relación a la hipótesis glutamatérgica y del estudio de mutaciones causantes de hiperekplexia. Ha dirigido varias Tesis Doctorales y ha publicado más de 120 trabajos sobre Neurobiología.