Estrenan una sala fitness pensada para la docencia

El acceso ligado a la nueva Tarjeta Deportiva Plus

El acceso a la Sala de Fitness está ligado a la nueva Tarjeta Deportiva Plus. Hasta ahora, la Tarjeta Deportiva Universitaria no ofrecía ningún servicio deportivo concreto, teniendo un carácter de requisito previo para la inscripción y disfrute en las diferentes actividades ofertadas. De esta manera, a partir de marzo de 2017 se ofrecen dos opciones según los intereses de cada miembro de la comunidad universitaria, la Tarjeta Deportiva BASICA y la Tarjeta Deportiva PLUS. La primera mantiene las características y precios que se han venido aplicando hasta ahora y la segunda ofrece una serie de ventajas y servicios derivados entre los que se encuentra el acceso a la Sala de Fitness para Práctica Deportiva libre en horario no ocupado por docencia. Las condiciones y precios de la modalidad PLUS de nuestra Tarjeta pueden consultarse en la web: www.ual.es/deportes.