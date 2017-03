Humanidades impulsa la creación artística y cultural entre alumnos

Actos por el Día de San Patricio

La Facultad de Humanidades, en colaboración con EFACIS Centre for Irish Studies in Andalucía y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes, celebrarán el 17 de marzo el Día de San Patricio con una serie de actividades. El programa comprende una parte que se desarrollará en el campus y otra en la ciudad. La primera recoge la celebración de la conferencia A New National Muse: Origins and Developments in Contemporary Writings by Irish Women Poets a cargo de Pilar Villar Argáiz, profesora titular de la Universidad de Granada, a la que se suma una lectura poética a cargo de la escritora irlandesa Mary O'Donnell. Se completa el programa con la conferencia La música celta: ¿mito o realidad? de Juan Francisco Ballestero Navajas, musicólogo y miembro del grupo de rock celta Metal Cambra. Estas actividades darán comienzo a las nueve de la mañana en el Aula Magna. Por la tarde, en colaboración con el Ayuntamiento se llevará a cabo la iluminación de edificios y fuentes emblemáticas de la capital almeriense en color verde y un Concierto de rock celta a cargo del grupo Metal Cambra en la Alcazaba.