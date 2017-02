La edad no importa para que una vez cumplidos más de 25 se pueda retomar los estudios y, por qué no, regresar a las aulas para estudiar quizá una carrera universitaria. Las universidades dan una segunda oportunidad a los mayores de 25 años -y también de 45 años- . La complejidad de acceder al mundo laboral, o la meta de ascender o lograr un trabajo mejor, ha llevado a muchos a tomar la decisión de ampliar sus conocimientos y ello lo hacen mediante la realización de una carrera. Futuros abogados, psicólogos o ingenieros que llegarán al campus pidiendo una oportunidad. La segunda para los que ya no son tan jóvenes, pero que no han perdido la ilusión por aprender.

El pasado curso se matricularon para realizar las pruebas de acceso para mayores de 25 años un total de 290 personas, de las que se presentaron finalmente a los exámenes 263. Desde el Secretariado de Acceso y Relaciones con las Enseñanzas Medias han informado que del total de participantes superaron las pruebas 149.

En el caso de las pruebas para mayores de 45 años, el número de inscripciones recibidas el pasado curso fue de 10, presentandose todos a los diferentes ejercicios y logrando el aprobado necesario todos ellos.

Este miércoles, 1 de marzo, se abre la inscripción para realizar las pruebas de acceso necesarias para poder comenzar el próximo curso un grado de los más de 30 que oferta la Universidad de Almería. En concreto, el plazo establecido será del 1 al 17 de marzo (ambos inclusive).

En la Universidad de Almería las pruebas de acceso para mayores de 25 años se celebrarán los días 21 y 22 de abril, según han informado desde el Secretariado de Acceso y Relaciones con las Enseñanzas Medias.

La prueba para el acceso a la universidad para aquellos que tienen más de 25 años consta de dos fases, una general y otra específica. La general tiene tres ejercicios: comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad, lengua castellana e idioma.

En la fase específica ha de elegirse una de las cinco ramas de conocimiento junto con las materias que les pertenecen. Éstas son Artes y Humanidades, que comprende Dibujo artístico; Dibujo técnico; Geografía; Historia general y del arte; Historia de la música y de la danza; Latín y Literatura universal; Ciencias, rama que comprende Biología; Física; Matemáticas y Química; Ciencias de la Salud con materias tales como Biología; Física; Matemáticas y Química; Ciencias Sociales y Jurídicas: Economía de la empresa; Geografía; Latín y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales; e Ingeniería y Arquitectura: Dibujo técnico; Física; Matemáticas y Tecnología industrial.

La prueba para el acceso a la universidad para mayores de 45 años también consta de una fase general en el que el candidato debe realizar dos ejercicios. Por un lado, un comentario de texto o el desarrollo de un tema general de actualidad y, por otro, un examen de lengua castellana. A ella se suma una entrevista personal.

En la Universidad de Almería las pruebas de acceso para mayores de 45 años se celebrará el 21 de abril. La fase de entrevistas está prevista que sea durante el mes de mayo.