"El nivel de inserción de nuestros grados está por encima de media andaluza"

La Universidad de Almería ha concluido Jornadas de Orientación Preuniversitaria. "Este ha sido el año de mayor afluencia de estudiantes de secundaria a las jornadas, siendo 3928 de ellos estudiantes de 2º de Bachiollerato y 450 de úlitmo curso de ciclo formativo de Grado Superior. Igualmente nos han visitado más de 140 profesoras y profesores de secundaria", ha comentado Maribel Ramírez Álvarez, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, que habla sobre el desarrollo de estas jornadas, la nueva prueba de acceso a la Universidad y la relación de su vicerrectorado con las Enseñanzas Medias.

-¿Qué balance hacen de las jornadas?

Vamos a poner todo el empeño para que el nuevo proceso de acceso funcione igual o mejor que el que había"

-Nuestra valoración no puede sino ser muy positiva. Los estudiantes universitarios han acogido y guiado por el campus a sus compañeros de secundaria, aclarando cuantas dudas se han planteado y facilitando toda la información disponible sobre la Universidad y su oferta de titulaciones. Esa cercanía demostrada por los voluntarios de la UAL ha propiciado un clima relajado en el que los estudiantes de secundaria se han acercado, por una horas, a la que será su próxima etapa formativa. Por parte del Vicerrectorado entendemos que programas de este tipo son importantes tanto para los estudiantes de secundaria como para la propia Universidad, y es nuestra intención mantener y potenciar, en la medida de nuestras posibilidades, proyectos de estas características.

-¿La salida laboral es una de las mayores preocupaciones que guían a los futuros alumnos?

-Decidir qué carrera estudiar no es una tarea fácil, ya que la falta de información o las presiones familiares pueden ocasionar una mala elección; por ello, para elegir bien una carrera, es importante seleccionar algo que sea de verdadero agrado y que le guste a los estudiantes. Aunque les digamos las oportunidades laborales que pueden encontrar en el mercado laboral, estarán ligadas en gran medida por los estudios universitarios que realicen. Es fundamental que se informen y asesoren sobre las salidas profesionales de la carrera que piensen elegir para poder proyectarse e imaginarse en el tipo de profesión, entorno, responsabilidades, etc. en el que se encontrarían más a gusto. Las salidas están en las personas no en las carreras.

-¿Tiene la UAL o se ha planteado elaborar algún informe sobre la empleabilidad de las diferentes titulaciones que se ofertan?

-Cada año la Universidad de Almería manda al Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo los datos de los egresados de todos los Grados, Máster y Doctorados. Al año de finalización de los estudios, el observatorio hace un cruce de datos con las Bases del Servicio Andaluz de Empleo y de la Seguridad Social y nos envía el nivel de inserción de nuestros titulados. El Servicio Universitario de Empleo, con esta información, elabora un informe y mandamos a cada Facultad los datos de inserción de los títulos que imparte. No obstante, las titulaciones que se imparten en la Universidad de Almería tienen un nivel de inserción que está por encima de la media Andaluza.

-¿En las jornadas de orientación se cuenta con la ayuda voluntaria de los propios universitarios?

-Si, y es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. El espíritu de las jornadas, además de hablarles e informarles sobre las pruebas de acceso y admisión, la preinscripción... es mostrar como es la vida universitaria, que servicios ofrece la universidad, y eso quien mejor lo puede hacer son los estudiantes, que son los que viven la universidad en primera persona. Además, son ellos los que se llevan, en la segunda parte de la jornada, a todo el alumnado de Bachillerato y ciclos formativos, para la visita por el Campus. La verdad es que se han convertido en un apoyo fundamental. El buen funcionamiento de las mismas ha recaido en un equipo humano de más de 50 personas, incluyendo a los equipos decanales de los centros, también los alumnos voluntarios .

-¿Una de las máximas preocupaciones este año ha sido conocer la nueva prueba de acceso a la Universidad?

-La nueva Prueba de Acceso a la Universidad que sustituirá a la Selectividad es fruto del trabajo realizado de manera conjunta por las nueve universidades públicas de Andalucía y el gobierno de la Junta de Andalucía. Desde el principio se ha intentado que sea lo más parecida a la anterior Prueba de Acceso, dando respuesta a todas las posibles situaciones transitorias en las que ha primado el principio de beneficio al alumnado. También ha valorado el acuerdo para garantizar el distrito único y la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes con respecto al resto de las comunidades. Toda la información que le estamos dando a los estudiantes en las Jornadas respecto de la prueba, la tienen ya disponible en nuestra web en la sección de Acceso.

-¿Qué mensaje le lanzaría a la comunidad educativa y a las familias?

-Me gustaría transmitir tranquilidad a las familias que tienen a sus hijos e hijas en segundo de Bachillerato, puesto que estoy segura de que las universidades vamos a poner todo el empeño para que el nuevo proceso funcione igual o mejor que el que había, cumpliendo "los principios de equidad, igualdad de derechos, no discriminación" a la hora de ordenar a los estudiantes para su ingreso en la universidad.

-Inciden en el que la UAL es un campus que compagina la actividad académica con una amplia oferta cultural y deportiva.

-En realidad siempre animamos a los futuros universitarios y a los que están ya, a que desarrollen una vida universitaria activa, participando en los órganos de representación, en las asociaciones estudiantiles, en las actividades culturales y deportivas y en todas aquellas otras que sean de su interés. Es verdad que el volumen de actividades del Vicerrectorado de Extensión y Cultura es un buen recurso de atracción. También fomentamos la práctica deportiva, la adquisición de hábitos de vida saludable, y la formación integral de la persona, objetivos marcados por ambos vicerrectorados.

-¿Qué argumentos daría a un joven para que estude en Almería y no en otro campus?

-Porque es un campus único: todos nuestros centros e infraestructuras están el mismo lugar y en un entorno privilegiado. Tenemos un marco inigualable. Es una universidad pequeña, cercana, moderna y adecuada a las necesidades que nos plantea el siglo XXI. Las personas cuentan. Tenemos calidad humana en el trato, y calidad docente e investigadora. La UAL es una universidad integral: forma el futuro profesional y prepara para la inserción laboral. Los titulados de la UAL se insertan antes en el mercado laboral. Las universidades que tienen un número más elevado de estudiantes poseen mayores dificultades a la hora de introducirlos en el tejido productivo. No podemos olvidar que la UAL es una universidad excelente, forma parte de varios Campus y Proyectos de Excelencia Internacional. Además, cuenta con una gran vertiente internacional, con una amplia oferta de programas de intercambio y movilidad. Está llena de oportunidades, se puede disfrutar de una variada oferta cultural y deportiva acompañada de los mejores servicios e instalaciones.

-Muchas cosas, se deja algo en el tintero.

-Si hago mención a las líneas de trabajo propias del Vicerrectorado de Estudiantes, nos preocupa la acción solidaria y la cooperación, trabajo con ONGs. Igualmente apostamos por la participación del estudiante a todos los niveles, fomentando el tejido asociativo y su compromiso con los órganos de representación y gobierno de la universidad. Somos una universidad emprendedora en muchos ámbitos, destacando el Programa de Creación de Empresas, que fomenta la cultura emprendedora y asesora cada año a más de 100 iniciativas y proyectos empresariales. También la UAL se preocupa por la sociedad que le rodea, manteniendo fuertes relaciones de colaboración con un elevado número de instituciones y empresas.