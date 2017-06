"Mis principales objetivos son la reforma de los estatutos y la RPT"

-el curso académico 2016-17 está a punto de acabar. ¿Qué balance hace?

-Estamos trabajando para que nuestra universidad sea cada año mejor y así lo reflejan los indicadores de los últimos rankings publicados. Mi balance es muy positivo y estoy satisfecho con el trabajo realizado y de las mejoras conseguidas en todas las parcelas pero no somos nada conformistas y por ello seguimos trabajando para alcanzar nuevas metas el próximo año.

-¿Qué aspectos subrayaría como los más relevantes del año?

-Las iniciativas que me gustaría destacar son aquellas que han significado cambios importantes para los universitarios. Primero, voy a mencionar el Plan Estratégico cuyo diseño acaba de concluir y que recoge las líneas estratégicas de referencia para nuestra acción de gobierno para los tres próximos años. También es importante el lanzamiento del programa JUMP, de formación en competencias transversales, que será fundamental para el futuro profesional de nuestros alumnos. Por otra parte, la interacción con la provincia y sus profesionales se ha reforzado ofreciendo un excelente programa de Cursos de Verano. Tampoco puedo dejar de destacar que se han incrementado los recursos para investigación, las convocatorias de becas y las mejoras de infraestructuras docentes. Además de una amplia oferta pública de empleo.

-¿Qué retos hay marcados para el próximo curso?

-Mis dos principales objetivos son concluir la reforma de los Estatutos y de la RPT, que espero que culminen antes de final de año. También me gustaría incorporar a la oficina de auditoría y control a una figura de interventor que complete las medidas de transparencia y eficiencia económica que ya hemos puesto en marcha. No obstante, lo más importante puede que sea llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía de un modelo de financiación plurianual que garantice la sostenibilidad económica de nuestra universidad, y que conlleve poder mejorar las condiciones tanto de nuestro PDI como PAS, y seguir aumentando la calidad de nuestros servicios y el trabajo docente e investigador de nuestro profesorado.

-¿Qué nos podría contar de la oferta académica para el curso 2017-2018?

-La oferta académica de grado sufre pocas variaciones, seguimos consolidando el grado de Biotecnología, y el doble grado de Derecho y Administración de empresas con el inicio del tercer curso, y aparecerá un nuevo doble grado de Filología hispánica e inglesa, que esperemos sirva de revulsivo para el ámbito de Humanidades. En cuanto a másteres oficiales, presentamos más novedades que responde a tres elementos fundamentales, por un lado, cubrir la especialización de nuestros títulos de grado, dar soporte al periodo de formación para la investigación de cara al doctorado y el tercer aspecto sería dar servicio al tejido social y productivo más cercano, en línea con nuestro plan estratégico. De esta forma, se ha programado una oferta más amplia y atractiva en la que se incluyen cinco nuevos másteres: Máster en Energía Solar, Máster en Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática. Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos, Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual y Máster en Auditoría de Cuentas.

-¿Qué expectativas de matriculaciones tienen para este año?

-Aspiramos a cubrir todas las plazas ofertadas de nuevo ingreso, tanto en grado como en posgrado. Así ocurrió el curso pasado en gran parte de la oferta realizada. Para este curso nuestra expectativa es igualar el número de matriculaciones de nuevo ingreso en los títulos de grado y aumentar el número en las matriculas de posgrado. Por tanto, nuestra previsión es tener entre los 14500 y 15000 estudiantes matriculados.

-Para esos alumnos que decidirán si matricularse o no en la UAL, ¿Cuál/es les diría que son los valores diferenciales del campus frente a otros?

-Objetivamente, existen al menos tres factores que permiten a la UAL poder hablar de sí misma con confianza en su presente y su futuro. En primer lugar la calidad, entendida desde el ámbito académico y desde la prestación de servicios. Si tenemos en cuenta los distintos indicadores que miden esa calidad académica podemos ver que la Universidad de Almería está situada en una posición envidiable. Destacamos en aspectos como la calidad docente, la producción investigadora o la empleabilidad de nuestros titulados.

-¿Cuál sería el segundo factor?

-En segundo lugar el entorno en el que nos encontramos y la configuración del propio campus nos aportan valor añadido. Somos una universidad joven y dinámica, a la orilla del mar, con un campus único y moderno que facilita la prestación de servicios y los contactos interdisciplinares. Esa configuración aporta ventajas inmejorables para una formación integral, científica, cultural y humana que reconocen -sobre todo- aquellos estudiantes que nos visitan a través de los programas de movilidad internacional o que vienen de fuera de nuestra ciudad a estudiar en la UAL. Ese campus único facilita también el contacto con los más de 600 estudiantes extranjeros que, cada año, cursan estudios en nuestra universidad.

-¿Y el tercer aspecto que resalta el rector?

-somos una universidad de tamaño moderado, donde las personas cuentan en todos los sentidos. El contacto cercano entre profesorado, alumnado y personal de administración y servicios es una de nuestras señas diferenciales. En nuestra universidad los estudiantes son sujetos activos, protagonistas de su formación. Ese contacto continuo entre los miembros de la Comunidad Universitaria desarrolla de forma mucho más completa la adquisición de las competencias transversales presentes en todos nuestros títulos de grado. Esas competencias abren las puertas al mercado laboral y garantizan mejores expectativas tanto en la empleabilidad como en el emprendimiento.

-En el ámbito académico, la apuesta de la Universidad por la investigación es muy fuerte. ¿Por qué proyectos apuestan para seguir avanzando?

-En el ámbito de la investigación, hay que seguir creando sinergias entre grupos de investigación con objetivos similares o confluyentes. La creación de Centros de Investigación que agrupan distintas unidades investigadoras nos hace competitivos a nivel de solicitud de proyectos al Ministerio, a la Junta y a Europa. En general, para potenciar nuestros centros de investigación, hemos reformulado su reglamento y hemos concretado apoyo material y financiero a los mismos. Es necesario dar un salto cualitativo en la solicitud de proyectos europeos y vamos a poner elementos de ayuda a los investigadores. Queremos que nuestra investigación esté alineada con las necesidades de nuestro tejido productivo. Por eso, y se lo anticipo como novedad, estamos diseñando un Plan de transferencia para incentivar la transferencia de nuestra investigación al entorno socio-económico.

-Sobre la mejora de la docencia de calidad , ¿en qué trabajan?

-Respecto a nuestra oferta docente, pretendemos acercar cada vez más nuestros grados y másteres al tejido social y productivo, eso es lo que nos dará un plus de calidad a la oferta, sin olvidar el apoyo a nuestro profesorado en su formación permanente. Queremos seguir apostando por programas que complementen nuestra oferta docente directamente con las empresas. En el futuro, por qué no apostar por algún título reglado en formación Dual. Por otro lado, seguimos apostando por la formación e innovación docente, en concreto vamos a poner en marcha una experiencia piloto dementorización de profesorado sénior sobre el novel.

-Para finalizar, nos gustaría saber qué balance hace de estos dos años. ¿Piensa que está cumpliendo su programa y retos?

-Honestamente considero que sí, en el primer año y medio, rendimos cuentas a la comunidad universitaria sobre más de 300 acciones realizadas en consonancia con nuestro programa de gobierno, que llevamos cumplido en casi un 75%, así que el promedio está incluso por encima de las expectativas. Económicamente, las cuentas de la universidad son muy positivas. Hemos cumplido con todas las obligaciones que estaban pendientes de años anteriores. Somos la universidad andaluza que más rápido paga a sus proveedores (por debajo del tiempo exigido), y aún así, hemos dedicado partidas extraordinarias para pagar la parte afectada correspondiente a la residencia universitaria, los atrasos de las pagas extras de 2012, entre otras. Nuestra interacción con empresas e instituciones es más intensa que nunca, como lo demuestra la gran cantidad de convenios de colaboración que hemos firmado en los dos últimos años, y como usted ha comentado anteriormente, en los últimos rankings publicados la Universidad de Almería está muy bien valorada. En definitiva, pienso que hay motivos para estar muy satisfecho de la labor que estamos llevando a cabo.