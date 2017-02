Almería tiene talento

El premio, en muchas ocasiones, es mostrar el arte ante millones de espectadores. El almeriense Francisco Miralles y la sevillana María Antonia Tenorio se presentaron al programa Got Talent España, de Telecinco, con copla cómica. A pesar de los cuatro noes del jurado, los artistas se muestran satisfechos con su participación y de la experiencia vivida.

El almeriense se muestra feliz pro su paso por Got Talent España: "La experiencia ha sido enriquecedora en todos los aspectos ya que participar en un programa de ese calibre fue una gran suerte. Disfrutamos de cada cosa que vivimos: Compañeros, profesionales, público...". Para Miralles, lo mejor del programa es vivirlo junto a su compañera: "Lo que mejor me llevé, fue vivirlo junto a María Antonia porque los dos nos compenetramos muy bien cómo se pudo apreciar en nuestra aparición. Nos queremos y siempre lo recordaremos con cariño y con orgullo ya que todo el mundo no tiene la suerte de vivir esa experiencia".

La pareja decidió hacer otra tipo de actuación diferente a la que se suele realizar en su género: Somos amantes de la copla. Desde que andamos rodando en este mundillo nunca se le ha dado su sitio a la copla cómica. En su día decidimos montar un espectáculo llamado Coplas con amor y humor en el que rescatamos coplas cómicas dándole el protagonismo que se merecen".

El almeriense explica que este tipo de copla es un estilo de lo mucho que saben hacer: "Todo el mundo que nos conoce sabe que también nos dedicamos a la copla soberbia porque durante el programa de Se Llama a Copla lo pudieron apreciar. Tanto nosotros como nuestra relación son peculiares, decidimos presentarnos mostrando una pincelada de nuestro espectáculo, así que si alguna vez alguien ve un cartel nuestro, no dude en venir a vernos".

El artista almeriense asegura que no pensaban que iban a convencer al jurado con su número: "En ese programa siempre realzan más talentos como números de magia, baile, u otra virtud diferente a cantar. Fuimos consecuentes con decidirnos presentarnos y por eso todo fue bueno para nosotros porque aún así quedamos muy contentos de haber llegado hasta allí desde un casting entre 10.000 personas por el hecho de hacer algo diferente como en este caso fue la copla cómica".

El cantante señala que el espectáculo Coplas con amor y humor "siempre ha funcionado estupendamente aunque tenemos que reconocer que no ha estado debidamente explotado y aún así seguimos con dicho espectáculo en el que el público participa en todo momento y lo hacemos sentir lo que son, lo más importante, intentando hacerles olvidarse de todo y disfrutar de la copla".

El almeriense Francisco Miralles sigue centrado en el mundo del arte y, concretamente, de la copla: "Ahora mismo tengo que centrarme en la gira de este año con el espectáculo Coplas con amor y humor Junto a mi grandísima amiga María Antonia, a la vez que en mi gira individual. Tenemos muchas cosas pensadas que poco a poco irán viendo la luz".

