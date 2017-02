Almería Got Talent con la voz lírica de Olmo José Heredia

"Prodigioso", es el calificativo que Eva Hache profirió al joven Olmo José Heredia que participó en el programa Got Talent España, de Telecinco, con una tema lírico a capella. El artista convenció on los cuatro síes del jurado, el público del auditorio en pie y un casi pase de oro que al final se vio frenado por Jorge Javier Vázquez.

La cantante Edurne valoró visiblemente emocionada a Olmo José Heredia: "No me esperaba para nada que tuvieras ese timbre de voz tan bonito, que hayas cantado este tema a capella, ha sido tan precioso".

Risto Mejide se mostró totalmente convencido con el joven de 21 años: "Esto que haces es acojonante, pensaba que los castrati ya no existían. Lo decía en la tesitura, timbre, sobre todo en el control. Este número merece más que cuatro síes".

A pesar de que Mejide quiso el pase de oro para el joven, Jorge Javier Vázquez quiso apostar por otro talento: Olmo, ¿te enfadas conmigo si no estoy de acuerdo con Risto?".

El joven lleva tres años estudiando canto. "Vivo en Almería, pero soy de Madrid. Soy estudiante de canto. Todavía no soy cantante pero quiero serlo en el futuro. Es una preparación para el miedo escénico, para mis nervios, para mis conciertos. Soy tan perfeccionista que a veces me exijo demasiado y ahí viene el fracaso. Cada vez que salgo a un escenario el corazón me late a 220 por minuto y entonces que pasa que me quedo sin aire", fue parte de su presentación.

Para Olmo José Heredia, el paso por el concurso tenía un objetivo concreto: "Una de cada cinco veces que canto en las que me sale un gallo. Llevo un tiempo preparándome para superar ese miedo escénico. Me pongo a ensayar delante de un espejo pensando que estoy en un teatro".