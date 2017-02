Andrés Espinosa imparte una charla para encontrarse con uno mismo

Un accidente le cambió radicalmente, le sirvió de inspiración para escribir su libro y se ha convertido en un ponente motivacional. El Restaurante Tetería Aloe de Almería acogió la charla Sentir lo cura de Andrés Espinosa que ofreció algunas claves sobre cómo afrontar algunas situaciones de la viday los detalles de su publicación El imparable renacer del corazón.

Espinosa explica que es lo que se trató en la charla: "En la ponencia se habló sobre cómo entrar en ese sentir que nos impide vivir, ese sentir que nos hace reaccionar por impulso, por automatismos preestablecidos, ese sentir que de entrar en él, nos cura y nos sana, de cómo transmutar esos miedos limitantes que nos coartan la vida en los quehaceres diarios tomando conciencia de que están ahí. Esos condicionamientos que incluso llegamos a adoptar como propios, cuando decimos frases como: Es que yo soy así".

Uno de los objetivos es que las personas no culpen a la vida y a los demás de lo que les pasa

Para Espinosa, hay que tener en cuenta aspectos que influyen sobre la persona: "Básicamente hay dos tipos de miedos, los que nos ayudan a sobrevivir (biológicos) y los que nos impiden hacerlo (inculcados o adquiridos por condicionamiento o aprendizaje)".

El autor de El imparable renacer del corazón asegura que su principal objetivo con la charla "es que las personas que asistan se lleven algo dentro, algún regalo; un intento de autoresponsabilizarse de sus propias vidas, por ejemplo. Para que dejen de culpar a la vida y a los demás de lo que les pasa, para que pasen a empoderarse desde una atribución de responsabilidad interna.

El escritor recuerda cómo surge la idea de escribir el libro: "Se origina tras la vivencia tenida durante un grave accidente de tráfico que cambió el curso y rumbo de mi vida. Desde ese momento me supe en la libre obligación de escribir este libro para compartir la experiencia, para que se supiera que otra vida dentro de esta es posible. Hasta que no me he visto preparado para ello, no lo he escrito, aunque en realidad fue el libro el que llamó a mi puerta y me dijo ya es el momento. De modo que este libro ha llevado 15 años de gestación y uno de parto".

Para Espinosa, "este libro sin pretenderlo y de alguna extraña forma puede llegar a ser un "manual de vida", cuenta con las mejores recetas de mi recorrido por varias escuelas, incluida la universidad. Debido a ello, les puede ser de utilidad a lectores diversos; desde buscadores a encontradores, terapeutas holísticos y psicólogos cognitivos-conductuales. Es el resultado de la integración de varios mundos hasta ahora aparentemente separados, el mundo espiritual, el científico, las terapias humanistas, integrativas y alternativas, chamanismo, varias escuelas de meditación…".